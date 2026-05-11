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Instagram elimina el cifrado extremo de mensajes: ¿Cómo afecta la privacidad en las redes?

La plataforma tendrá una modificación en cuanto al cifrado de los mensajes directos, algo que le da alcance a Meta para analizar el contenido de las conversaciones privadas.

  • Meta ha dado algunas recomendaciones para los usuarios que prioricen la privacidad de sus conversaciones ante la eliminación del cifrado de extremo a extremo. Foto: Getty Images
    Meta ha dado algunas recomendaciones para los usuarios que prioricen la privacidad de sus conversaciones ante la eliminación del cifrado de extremo a extremo. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Meta implementó una radical modificación en la privacidad de su plataforma y desactivó el cifrado de extremo a extremo (E2EE) en los mensajes directos de Instagram a nivel global. Esta medida implica que la compañía ahora tiene la capacidad técnica de acceder, leer y analizar el contenido de las conversaciones privadas entre sus usuarios.

El protocolo E2EE era el que garantizaba que solo el emisor y el receptor pudieran ver el contenido de los chats, excluyendo incluso a la propia empresa. Sin embargo, con la nueva política, Instagram pasa a un “cifrado estándar”, el cual protege los datos durante su tránsito por internet, pero permite que Meta escanee y revise el contenido (incluyendo texto, imágenes, videos y notas de voz) si lo considera necesario para moderación o cumplimiento legal.

Lea también: Instagram castigará la falta de originalidad en los contenidos; le explicamos qué hacer para no perder alcance

Desde Meta han justificado la decisión señalando que “muy poca gente optaba por el cifrado” en Instagram, dado que no era una función predeterminada y debía activarse manualmente.

Según pronunciamientos oficiales de la empresa a agencias internacionales, la medida busca facilitar la detección de contenidos ilícitos, como la pornografía infantil, una postura respaldada por diversos grupos de protección a menores.

Sin embargo, se estima que detrás de esta decisión también hay presiones regulatorias de gobiernos en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, pues la medida coincide con la inminente entrada en vigor de la ley Take It Down Act en EE.UU., que obliga a las plataformas a eliminar contenido íntimo no consensuado en menos de 48 horas, algo técnicamente difícil de cumplir si los mensajes permanecen cifrados.

¿Cuáles son las recomendaciones de Instagram ante la eliminación del cifrado de extremo a extremo?

Meta recomienda a quienes priorizan la privacidad estricta migrar conversaciones sensibles a aplicaciones que mantienen el cifrado por defecto, como WhatsApp y descargar el historial de chats cifrados antes de que la función desaparezca por completo de la aplicación en los próximos meses.

Para algunos expertos, el fin del cifrado total abre la puerta a que la empresa utilice los datos recolectados para entrenar sus modelos de inteligencia artificial y ajustar algoritmos publicitarios. Meta ha ofrecido un periodo de gracia para que los usuarios puedan conservar sus contenidos antes de que el nuevo sistema se aplique de forma definitiva en toda la plataforma.

Siga leyendo: Instagram actualiza sus políticas tras derrota judicial en la Corte Constitucional frente a Esperanza Gómez

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