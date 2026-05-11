Instagram elimina el cifrado extremo de mensajes: ¿Cómo afecta la privacidad en las redes?

Meta implementó una radical modificación en la privacidad de su plataforma y desactivó el cifrado de extremo a extremo (E2EE) en los mensajes directos de Instagram a nivel global. Esta medida implica que la compañía ahora tiene la capacidad técnica de acceder, leer y analizar el contenido de las conversaciones privadas entre sus usuarios.

El protocolo E2EE era el que garantizaba que solo el emisor y el receptor pudieran ver el contenido de los chats, excluyendo incluso a la propia empresa. Sin embargo, con la nueva política, Instagram pasa a un “cifrado estándar”, el cual protege los datos durante su tránsito por internet, pero permite que Meta escanee y revise el contenido (incluyendo texto, imágenes, videos y notas de voz) si lo considera necesario para moderación o cumplimiento legal.

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Desde Meta han justificado la decisión señalando que “muy poca gente optaba por el cifrado” en Instagram, dado que no era una función predeterminada y debía activarse manualmente.

Según pronunciamientos oficiales de la empresa a agencias internacionales, la medida busca facilitar la detección de contenidos ilícitos, como la pornografía infantil, una postura respaldada por diversos grupos de protección a menores.