¡Otro que se suma! Platzi donará los ingresos de nuevas suscripciones para apoyar a afectados por el terremoto en Colombia

Platzi anunció que destinará el 100% de los ingresos provenientes de las nuevas suscripciones y renovaciones mensuales o anuales realizadas durante este jueves 13 de agosto a las víctimas del terremoto que sacudió al país esta semana.
La iniciativa de la plataforma de educación en línea fue anunciada por Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi, a través de sus redes sociales y busca aprovechar la comunidad de usuarios de la plataforma para canalizar recursos hacia las zonas afectadas por la emergencia.
La decisión se conoce mientras el balance de la emergencia continúa aumentando. De acuerdo con el más reciente seguimiento de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el terremoto deja 273 personas fallecidas en el balance nacional, de las cuales 204 corresponden a ciudades capitales.