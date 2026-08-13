Presentes Corporación: 40 años ayudando a Colombia tras terremotos, inundaciones y otras emergencias

Hay tragedias que dejan ruinas, otras que arrasan pueblos enteros y algunas que obligan a comunidades completas a comenzar de nuevo. En buena parte de esos momentos difíciles, una organización surgida en Antioquia hace más de 40 años ha estado detrás de los procesos para ayudar a reconstruir viviendas y territorios.
Se trata de Presentes Corporación, la entidad sin ánimo de lucro que fue escogida para administrar los recursos que se recauden durante la Telemaratón ‘Colombia se levanta’, que se realizará este viernes 14 de agosto desde las 6:00 de la mañana, con el propósito de apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado lunes.
La jornada, promovida por la Gobernación de Antioquia, buscará movilizar recursos para atender a las familias damnificadas en Antioquia, Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca. La transmisión contará con la participación de EL COLOMBIANO y otros medios de comunicación aliados.
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La elección de Presentes no es casual. Su historia está estrechamente ligada a algunas de las emergencias más dolorosas que ha vivido Colombia en las últimas cuatro décadas.