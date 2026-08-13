Superfinanciera activa las “Quejas Exprés” en entidades financieras para atender a los afectados del sismo

La Superintendencia Financiera de Colombia informó a las entidades financieras que deberán aplicar el procedimiento de “Quejas Exprés” para atender determinadas inconformidades de los consumidores financieros afectados por el reciente terremoto.
La instrucción fue oficializada por medio de la Carta Circular 54 de 2026, expedida luego de que el Gobierno Nacional declarara la situación de desastre de carácter nacional mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026.
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La medida busca agilizar la atención de los reclamos presentados por consumidores financieros afectados por las consecuencias del sismo, que provocó daños en viviendas, infraestructura, vías y servicios esenciales, incluidos los financieros.