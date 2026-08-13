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“No nos dejen solos”: alcalde de El Litoral de San Juan en Chocó pidió ayuda tras el devastador terremoto en Colombia

En una zona donde el 80% de las viviendas son de madera y sufrieron colapsos, las autoridades locales piden con urgencia alimentos, ropa y materiales de construcción para atender a cientos de familias que perdieron todo.

  • El alcalde de El Litoral del San Juan, Jhon Jairo Gutiérrez, resumió la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa este municipio chocoano tras el terremoto de magnitud 7.4 en San José del Palmar. FOTO: AFP y cortesía redes sociales @JhonJairoGutierrezPretel
    El alcalde de El Litoral del San Juan, Jhon Jairo Gutiérrez, resumió la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa este municipio chocoano tras el terremoto de magnitud 7.4 en San José del Palmar. FOTO: AFP y cortesía redes sociales @JhonJairoGutierrezPretel
  • El alcalde de El Litoral de San Juan, Chocó, Jhon Jairo Gutiérrez Pretel. FOTO: Tomada de las redes sociales @JhonJairoGutierrezPretel
    El alcalde de El Litoral de San Juan, Chocó, Jhon Jairo Gutiérrez Pretel. FOTO: Tomada de las redes sociales @JhonJairoGutierrezPretel
  • Algunas de las viviendas destruidas en Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó
    Algunas de las viviendas destruidas en Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó
  • La emergencia en el Chocó deja hasta ahora 1.144 viviendas destruidas. FOTO: Gobernación del Chocó
    La emergencia en el Chocó deja hasta ahora 1.144 viviendas destruidas. FOTO: Gobernación del Chocó
  • Autoridades en medio de las labores de búsqueda y rescate en Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó
    Autoridades en medio de las labores de búsqueda y rescate en Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
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En el municipio de El Litoral del San Juan, en el departamento del Chocó, la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 registrado a las 7:34 de la mañana del pasado lunes 10 de agosto derivó en una solicitud urgente a la solidaridad nacional.

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La población se ubica cerca de San José del Palmar, punto fijado como epicentro del evento telúrico por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el cual registró una profundidad de 103 kilómetros y una intensidad instrumental catalogada como “muy fuerte”.

En cuestión de segundos, la sacudida provocó el colapso de estructuras y dejó a personas atrapadas bajo los escombros, mientras autoridades y voluntarios socorristas avanzan en las labores de búsqueda y rescate en toda la zona.

Ante el impacto en el territorio, el alcalde de la localidad, Jhon Jairo Gutiérrez, habló recientemente con los medios para exponer la grave situación del departamento y pedir apoyo inmediato. “Le pedimos a Colombia que nos miren, que nos ayuden y que no nos dejen solos”, sostuvo el mandatario municipal a El Tiempo.

Gutiérrez reiteró que el municipio padece una “crisis humanitaria” y requiere el mayor número de donaciones para atender a las familias damnificadas. Múltiples habitantes se quedaron sin nada debido a que sus casas quedaron completamente destruidas y bajo una gran nube de humo por los escombros.

“Necesitamos de corazón, que sé que los buenos colombianos lo tenemos, que puedan mirar hacia el Chocó también”, expresó el alcalde al medio mencionado, al precisar que el panorama resulta completamente devastador.

El alcalde de El Litoral de San Juan, Chocó, Jhon Jairo Gutiérrez Pretel. FOTO: Tomada de las redes sociales @JhonJairoGutierrezPretel
El alcalde de El Litoral de San Juan, Chocó, Jhon Jairo Gutiérrez Pretel. FOTO: Tomada de las redes sociales @JhonJairoGutierrezPretel

El balance actualizado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo

Mientras se mantienen activas las operaciones oficiales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) actualizó el balance consolidado de la tragedia en el país, con corte de la mañana de este jueves 13 de agosto.

-273 personas fallecidas.

-3.824 personas heridas.

-377 personas desaparecidas.

-14 departamentos afectados.

-403 municipios afectados.

-40.753 familias afectadas (97.515 personas afectadas).

-242 animales afectados (99 fueron rescatados y permanecen en albergues).

-12.584 viviendas destruidas.

Algunas de las viviendas destruidas en Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó
Algunas de las viviendas destruidas en Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó

-74.873 viviendas averiadas.

-172 edificios colapsados.

-2.198 centros educativos afectados.

-825 centros comunitarios afectados.

-216 centros de salud afectados.

-1 puente peatonal afectado.

-20 puentes vehiculares afectados.

-203 vías afectadas.

-71 acueductos afectados.

-29 entidades bancarias afectadas.

-5 aeropuertos afectados.

Herramientas, acopio y material para la reconstrucción

En Bogotá y en las principales ciudades del país permanecen activos los centros de acopio para canalizar las ayudas de todo tipo, que están dirigidas a los afectados de las diferentes zonas del país.

Las donaciones incluyen alimentos no perecederos, kits de aseo personal, alimentos para animales, ropa en buen estado y elementos de seguridad para facilitar las labores de rescate de los voluntarios.

La emergencia en el Chocó deja hasta ahora 1.144 viviendas destruidas. FOTO: Gobernación del Chocó
La emergencia en el Chocó deja hasta ahora 1.144 viviendas destruidas. FOTO: Gobernación del Chocó

Sin embargo, en el departamento del Chocó, epicentro del movimiento sísmico, la solicitud incluye insumos para la edificación y reparación de las viviendas, las cuales muchas de ellas quedaron con cimientos débiles tras el terremoto y las réplicas.

“Ustedes saben que es una zona muy lluviosa, la gente está pasando por dificultades y estamos necesitando clavos para restaurar las casas que, en su mayoría, el 80% son de madera”, contó Gutiérrez. Asimismo, reiteró la necesidad de provisiones básicas: “Estamos necesitando alimentación y ropa”.

Secuelas en la salud y requerimiento de atención psicológica

Adicionalmente a los insumos materiales, el alcalde de El Litoral del San Juan hizo referencia a los habitantes que requieren asistencia médica y acompañamiento psicológico tras el movimiento telúrico.

Autoridades en medio de las labores de búsqueda y rescate en Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó
Autoridades en medio de las labores de búsqueda y rescate en Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó

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“Hay mucha gente todavía con traumas psicológicos, incluso algunas personas de la tercera edad a las que se les subió la presión porque nunca habían vivido una experiencia como esta y están esperando asistencia”, concluyó Gutiérrez.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se puede enviar ayuda humanitaria o donaciones para los afectados en Chocó?
Las donaciones se están recibiendo en los centros de acopio oficiales habilitados por la UNGRD y las alcaldías en Bogotá y en las principales ciudades del país. Para la zona del Chocó, las autoridades han solicitado prioritariamente alimentos no perecederos, ropa en buen estado, kits de aseo, comida para animales, herramientas y materiales de construcción (como clavos) para reparar viviendas de madera.
¿Dónde fue exactamente el epicentro del terremoto y qué tan profundo ocurrió?
El epicentro del sismo de magnitud 7,4 se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, muy cerca de El Litoral del San Juan. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se registró a una profundidad de 103 kilómetros y tuvo una intensidad instrumental clasificada como “muy fuerte”.
¿Cuáles son las necesidades más urgentes que tiene el municipio de El Litoral del San Juan?
Además de víveres y ropa, la emergencia en este municipio requiere con urgencia materiales de construcción —especialmente clavos— para reparar las viviendas de madera (que representan el 80% del municipio) afectadas por las lluvias. Asimismo, se requiere personal médico y brigadas de atención psicológica para atender traumas y emergencias de salud en adultos mayores y damnificados.
¿Qué tipo de atención médica o psicológica se está prestando en la zona del desastre?
La noticia señala que los habitantes de la zona afectada, en especial personas de la tercera edad, están a la espera de asistencia médica para emergencias derivadas del impacto (como alteraciones de presión arterial) y de acompañamiento psicológico para tratar traumas. No obstante, el reporte original no especifica el número de brigadas de salud que ya se encuentran desplegadas sobre el terreno.
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