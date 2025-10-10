El estudio paisa que puso a Colombia en el mapa mundial de los videojuegos, gracias a Google Play

En una oficina del occidente de Medellín, tres desarrolladores ajustan el código de un videojuego que pronto dará un salto decisivo: pasará de las pantallas de Steam a las de millones de celulares. Y ese cambio es importante porque marca algo más que una actualización técnica, es el punto de partida de una nueva etapa para Indie Level, el equipo antioqueño que, tras más de una década de trabajo, acaba de convertirse en el primer estudio colombiano seleccionado por el Indie Games Fund 2025, el programa con el que Google Play impulsa a los diez proyectos independientes más prometedores de América Latina.
Lea también: Logicubes, un videojuego con sello antioqueño
El fondo, que reparte dos millones de dólares en financiamiento y mentoría técnica, busca que los desarrolladores de la región puedan escalar sus proyectos y llegar a nuevas audiencias globales. Desde su lanzamiento, Google ha invertido más de ocho millones en la región, fortaleciendo una industria que, aunque joven, crece con la fuerza de quien empieza a ser visto. Para Indie Level, la noticia no es solo un logro institucional: es una validación. “Representa la confirmación de la calidad de nuestro trabajo”, explica Sara Giraldo, CEO del estudio a EL COLOMBIANO. “Que una entidad como Google reconozca nuestro videojuego significa tranquilidad para planear el crecimiento, diseñar una estrategia y volverlo móvil sin perder su esencia. Asimismo nos da herramientas para mercadearlo y proyectarlo financieramente”.
Detrás de esa afirmación hay un contexto que se ha ido gestando en silencio. Hace quince años, desarrollar videojuegos en Colombia era una aventura casi artesanal: equipos pequeños, poca visibilidad y escasos apoyos. Hoy el panorama es distinto. Existen ferias, programas académicos, incentivos y, sobre todo, una comunidad. Mauricio Betancourt, director creativo de Indie Level, lo resume a este medio, así: “La industria en el país ha evolucionado muchísimo gracias a los apoyos del Gobierno y a eventos como Colombia 4.0, que han traído conferencistas y expertos de nivel internacional. Eso ha permitido que los estudios mejoren sus procesos y que los productos ganen credibilidad ante inversionistas y publishers”.