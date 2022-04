Alejandro Riaño está mamado. Ya no aguanta más. En la mañana de ayer publicó en su cuenta de Twitter un total de 11 tuits que lo demuestran y en los que anunció que cerraría su cuenta. “Estoy asqueado de las redes, de los medios, son muchas cosas juntas, las elecciones, mi separación”, dijo a EL COLOMBIANO.

A Riaño le pasó lo que le pasa a miles de usuarios, a famosos y no famosos: se desdibujaron los límites que separaban su vida laboral de su vida privada, todo lo íntimo se volvió público y no encontró mejor respuesta que el desahogo y lo que algunos llamaron “una huída”.

La respuesta de Riaño es común y tiene una razón de ser. Le explicamos.

No era Juanpis González

Riaño ha sido tendencia en Twitter de forma repetitiva en las últimas semana por sus comentarios hacia Polo Polo, por su reciente separación, por algunas opiniones de su personaje de comedia política, Juanpis González.

El comediante, que ya le había contado hace un par de años a EL COLOMBIANO que él mismo odiaba a su propio personaje por sus posturas políticas, ha sido atacado y criticado por su álter ego y, como él dice, no todos entienden que es un personaje y lo atacan a él: “Qué cansancio de guerra. De odio. Con mi personaje quería representar todo lo que está mal en la vida. El machismo. El clasismo. La xenofobia. La homofobia. Y creo que no estamos preparados para entender cosas tan básicas para sanar. Estamos muy mal”. Por eso, antes de irse de Twitter, le pidió a sus usuarios que “sean bonitos, no como la mierda de Juanpis. No más Juanpis, más humanidad”.