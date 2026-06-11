¡De Antioquia para el mundo! El carriel de los arrieros que lució Ryan Castro en la inauguración del Mundial 2026

Bastó un accesorio que representa una tradición de más de 140 años para convertirse en una de las piezas más llamativas de la inauguración: el carriel antioqueño, un artículo propio de los arrieros de Jericó, Antioquia, que lució el cantante paisa Ryan Castro durante la ceremonia inaugural del Mundial. El espectáculo también contó con la participación de J Balvin, Shakira con Burna Boy (Dai Dai) , Belinda, Maná y Lila Downs.

El trabajo forjado en las montañas y lo más profundo del corazón antioqueño conquistó este jueves a miles de asistentes en el Estadio Ciudad de México y a millones de personas que siguieron la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

Cantando Una a la vez y moviéndose al ritmo del reguetón, Bryan David Castro Sosa (Ryan Castro) y José Álvaro Osorio Balvin (J Balvin) demostraron lo que significa tener ritmo y cómo este puede fusionarse con la tradición, la historia, el esfuerzo, la cultura y el talento.

El intérprete de Sanka apostó por un atuendo llamativo, pero sobrio: camisa blanca, pantalón negro y boina. El conjunto estuvo acompañado por un carriel en amarillo y rojo, inspirado en los colores de la bandera de Jericó, que combinó tradición y modernidad en una sola imagen.

Pero el verdadero valor de este bolso va mucho más allá de su aparición en esta inauguración, porque detrás de cada carriel hay horas de trabajo artesanal y un esfuerzo constante por preservarlo frente a un mercado cada vez más globalizado.

No se trata de un accesorio cualquiera, pues es uno de los principales símbolos de la arriería y de la antioqueñidad. En septiembre de 2025, la Asociación de Fabricantes del Tradicional Carriel Antioqueño recibió de la Superintendencia de Industria y Comercio la denominación de origen “Carriel Antioqueño”.

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Este es un reconocimiento que protege aquellos productos cuyas características y reputación están estrechamente ligadas a su procedencia geográfica, al saber tradicional y al entorno cultural que los distingue.

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Es precisamente ese gesto del cantante urbano el que, por sí mismo, puso en alto el nombre de Antioquia y las raíces de aquellos ancestros que con su trabajo y esfuerzo forjaron lo que hoy son la artesanía y el legado cultural de esta tierra.

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