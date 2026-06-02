La ciencia explica por qué hay más mujeres ansiosas y depresivas que hombres, ¿cómo actuar?

Los trastornos mentales tienen un mayor impacto en la salud de las mujeres que en la de los hombres a nivel mundial. Esa fue una de las principales conclusiones de la radiografía más amplia que se haya hecho en las últimas décadas sobre trastornos mentales, la cual fue publicada hace una semana en The Lancet.
Contexto: Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad en el mundo; 1.200 millones de personas afectadas
Sin embargo, en la psiquiatría estas conclusiones no son nuevas: informes de años anteriores de la Organización Mundial de la Salud han concluido que las mujeres resultan desproporcionadamente afectadas por este tipo de enfermedades, que son más propensas a sufrir ansiedad y depresión que los hombres, y que esta última patología es la que ocasiona mayor carga de morbilidad femenina, tanto en los países ricos como en los países de bajos ingresos.
Para entender este fenómeno, EL COLOMBIANO conversó con la psiquiatra Silvia Gaviria Arbeláez, médica psiquiatra, directora de la Sección de Mujeres de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría y profesora de la Universidad CES.