EE. UU. publica más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein un mes después de la fecha límite

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este viernes más de tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada ‘ad hoc’ en noviembre, si bien daba un mes de plazo para la publicación de los archivos, fecha que venció a finales de diciembre de 2025.

En este paquete se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, y en combinación con las publicaciones anteriores, se eleva a cerca de 3,5 millones de páginas lo difundido “en cumplimiento de la ley”. Estos documentos los han recopilado de las investigaciones contra Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell; así como las pesquisas sobre la muerte del delincuente sexual.

La Justicia indicó que ha “errado a la hora de recopilar material en exceso” y explicó que “cualquier material no presentado” se debe a que son documentos duplicados, que “no guardan ninguna relación con estos casos” o que están protegidos por “privilegios del proceso deliberativo y abogado-cliente”.

Durante el proceso, ha dado instrucciones “claras” a los revisores para que las censuras se limitaran a la protección de las víctimas y sus familias. “Algunas imágenes pornográficas, ya fueran comerciales o no, han sido censuradas, dado que el Departamento ha considerado a todas las mujeres que aparecían en ellas como víctimas. No se han censurado a personalidades ni políticos”, aseguró.