Mujer arrojó agua caliente a su hermano menor en Antioquia: juez le dio casa por cárcel, pero en otra vivienda

En la madrugada del 19 de septiembre, en una vivienda del barrio El Tablazo de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, un adolescente de 16 años recibió una agresión que le dejó quemaduras de segundo grado en la espalda y parte del brazo derecho: su hermana mayor, de 24 años, le arrojó agua caliente.

Cinco días después, la Fiscalía General de la Nación la judicializó y un juez le impuso medida de aseguramiento domiciliaria en un inmueble diferente al de la víctima.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), las lesiones del menor le generaron una incapacidad médico-legal de 25 días. Momentos después de los hechos, la Policía Nacional capturó a la presunta agresora en flagrancia.

La Fiscalía le formuló cargos por el delito de violencia intrafamiliar agravada, que la procesada no aceptó. En la audiencia de control de garantías, el juez le decretó casa por cárcel, con la condición de que cumpla la medida en un lugar distinto al que habita su hermano.

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