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Mujer arrojó agua caliente a su hermano menor en Antioquia: juez le dio casa por cárcel, pero en otra vivienda

La víctima sufrió quemaduras de segundo grado en la espalda y el brazo derecho. La procesada, de 24 años, no aceptó los cargos y deberá cumplir la medida en un inmueble diferente al de su hermano.

  • El menor sufrió quemaduras de segundo grado y recibió 25 días de incapacidad. Foto: Colprensa.
    El menor sufrió quemaduras de segundo grado y recibió 25 días de incapacidad. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En la madrugada del 19 de septiembre, en una vivienda del barrio El Tablazo de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, un adolescente de 16 años recibió una agresión que le dejó quemaduras de segundo grado en la espalda y parte del brazo derecho: su hermana mayor, de 24 años, le arrojó agua caliente.

Cinco días después, la Fiscalía General de la Nación la judicializó y un juez le impuso medida de aseguramiento domiciliaria en un inmueble diferente al de la víctima.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), las lesiones del menor le generaron una incapacidad médico-legal de 25 días. Momentos después de los hechos, la Policía Nacional capturó a la presunta agresora en flagrancia.

La Fiscalía le formuló cargos por el delito de violencia intrafamiliar agravada, que la procesada no aceptó. En la audiencia de control de garantías, el juez le decretó casa por cárcel, con la condición de que cumpla la medida en un lugar distinto al que habita su hermano.

Entradilla: Madre del bebé muerto a golpes en Bello dijo en el hospital que se le había caído

Líquidos calientes, una causa frecuente de quemaduras graves

Según un informe del Hospital Universitario San Vicente Fundación, los líquidos calientes son una de las causas más frecuentes de quemaduras en adultos, por encima de las sustancias inflamables, las quemaduras eléctricas y las producidas por llama o fuego directa.

Cada fin de año, las autoridades en Medellín y Antioquia refuerzan los llamados a la ciudadanía para que extreme el cuidado con líquidos calientes, especialmente en hogares con menores de edad.

¿Qué hacer si sufre quemaduras?

En caso de sufrir este tipo de quemaduras, se recomienda colocar la zona afectada bajo un chorro de agua a temperatura ambiente durante 10 a 20 minutos para bajar la temperatura de la piel y calmar el dolor. Posteriormente, es necesario cubrir la herida con gasa estéril o un apósito húmedo con agua limpia para proteger la lesión de bacterias.

Si la quemadura es extensa, la piel se ve blanca, no hay dolor o es en zonas sensibles, es necesario acudir a un centro médico.

Este caso, sin embargo, no fue un accidente doméstico: fue una agresión entre hermanos dentro de la misma vivienda, en las primeras horas de la madrugada. El proceso continúa su curso en la justicia ordinaria.

Lea aquí ¿Cómo educar sin violencia? Medellín presenta campaña para prevenir el maltrato infantil

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué ocurrió en el barrio El Tablazo de Copacabana y qué lesiones sufrió el menor?
En la madrugada del 19 de septiembre, una mujer de 24 años le arrojó agua caliente a su hermano de 16 años dentro de su vivienda. El adolescente sufrió quemaduras de segundo grado en la espalda y el brazo derecho, recibiendo una incapacidad médico-legal de 25 días.
¿Qué medida de aseguramiento impuso el juez a la agresora?
Un juez de control de garantías le decretó medida de aseguramiento domiciliaria (casa por cárcel). Como medida de protección a la víctima, la imputada deberá cumplir la detención en un inmueble diferente al que habita su hermano.
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