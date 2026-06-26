El fabricante de jabón volvió: Brad Pitt y Edward Norton se reencontraron en el Mundial 2026

Entonces, todo lo que pasó en El club de la pelea era real. O al menos con eso bromearon cientos de usuarios en redes sociales después de que Brad Pitt y Edward Norton fueran captados celebrando juntos uno de los goles de Estados Unidos durante el Mundial de 2026. La escena rápidamente se volvió viral porque reunió nuevamente a los protagonistas de una de las películas de culto más importantes de finales de los años noventa. Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a ambos actores mientras compartían un palco en el SoFi Stadium, de Los Ángeles, durante el partido entre Estados Unidos y Turquía. Aunque el combinado estadounidense terminó perdiendo 3-2, las imágenes de Pitt y Norton abrazándose y festejando uno de los tantos fueron suficientes para robarse parte de la atención del partido.

Las reacciones no tardaron en inundar las redes sociales. Muchos usuarios hicieron referencia al giro argumental de El club de la pelea, recordando que Tyler Durden, el personaje interpretado por Brad Pitt, en realidad era una visión de la mente del protagonista, interpretado por Edward Norton. Lea más: Turquía sorprendió al anfitrión Estados Unidos y lo derrotó en la última fecha de la fase de grupos Frases como “indicios sutiles de que siempre fue parte de su imaginación” o “todos sabemos que no están hablando ¿cierto?” comenzaron a multiplicarse entre los fanáticos de la película, quienes aprovecharon el inesperado reencuentro para revivir escenas y diálogos del clásico dirigido por David Fincher.

Estrenada en 1999 y basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk, El club de la pelea no fue un éxito inmediato en taquilla. Sin embargo, con el paso de los años se convirtió en una película de culto gracias a su crítica al consumismo, su reflexión sobre la identidad y uno de los giros narrativos más recordados del cine contemporáneo. Siga aquí: Fifa reporta récord de goles en el Mundial de Norteamérica, ¿cuántos se han marcado? En la historia, el personaje de Edward Norton —cuyo nombre nunca se revela— padece insomnio y una profunda crisis existencial hasta crear, sin saberlo, una segunda personalidad: Tyler Durden, un hombre carismático y rebelde que termina liderando una organización clandestina que desafía el sistema económico y social.

Precisamente ese desenlace convirtió a ambos personajes en una de las duplas más recordadas de Hollywood, por lo que no es habitual ver a los actores compartiendo un mismo evento público. De ahí que su aparición durante el Mundial despertara tanta atención entre los seguidores del cine. El partido también reunió a otras celebridades. Paris Hilton asistió a la ceremonia previa e ingresó la pelota oficial del encuentro antes de seguir el compromiso desde uno de los palcos junto a su esposo, Carter Reum. Asimismo, el actor Ashton Kutcher y el exfutbolista liberiano George Weah también estuvieron presentes en el estadio.

Sin embargo, para buena parte de los aficionados, la imagen de la jornada fue otra: Brad Pitt y Edward Norton “compartiendo” una celebración futbolera que, por unos segundos, hizo sentir que Tyler Durden había vuelto a aparecer y esta vez en medio de un Mundial de fútbol.

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