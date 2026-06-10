Ojo, papás: el calor y el frío en el embarazo se asocian con cambios en el crecimiento fetal

La exposición moderada al frío y al calor durante las primeras etapas del embarazo podría afectar al desarrollo fetal a partir del primer trimestre, según un nuevo estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación “la Caixa”.

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Los resultados, basados en dos cohortes de nacimiento neerlandesas y publicados en el International Journal of Epidemiology, sugieren que el desarrollo gestacional temprano puede ser sensible a la temperatura ambiental, con posibles implicaciones para los resultados del nacimiento y la salud a largo plazo en un contexto de cambio climático.

Estudios previos han relacionado la exposición a temperaturas altas o bajas durante el embarazo con un mayor riesgo de complicaciones y resultados adversos en el nacimiento. Sin embargo, todavía no está claro si la temperatura ambiental influye en el desarrollo durante las fases más tempranas de la gestación.

El primer trimestre es un periodo crítico, ya que durante esta etapa comienzan a formarse los órganos del bebé y la placenta. Alteraciones en este momento se han asociado previamente con resultados adversos al nacimiento y con enfermedades cardiovasculares y respiratorias más adelante en la infancia.