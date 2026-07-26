Yerry Mina, Juan Cuadrado y Jefferson Lerma, hablaron de inversión y futuro en Guatapé; ¿qué dijeron?

El pasado sábado se llevó a cabo en Guatapé la presentación del Museo del Zócalo y se abrió al público la comercialización del centro comercial Guatapé Plaza, proyecto liderado por el exalcalde del municipio, John Jairo Martínez, y por los futbolistas de la selección Colombia Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma. La inversión supera los 30 millones de dólares. “Queremos que las personas se enamoren de nuestro pueblo. Colombia no tiene nada que envidiarle a ningún otro país del mundo”, mencionó Yerry Mina.
Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma dejaron claro que este es un sueño de amigos y que busca fomentar la inversión para las nuevas generaciones del combinado tricolor. El evento contó con la presencia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Cuadrado, Mina y Lerma también charlaron con EL COLOMBIANO acerca del fútbol, su presente y su futuro, además de compartir su visión sobre la selección nacional.