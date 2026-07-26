Yerry Mina, Juan Cuadrado y Jefferson Lerma, hablaron de inversión y futuro en Guatapé; ¿qué dijeron?

El pasado sábado se llevó a cabo en Guatapé la presentación del Museo del Zócalo y se abrió al público la comercialización del centro comercial Guatapé Plaza, proyecto liderado por el exalcalde del municipio, John Jairo Martínez, y por los futbolistas de la selección Colombia Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma. La inversión supera los 30 millones de dólares. “Queremos que las personas se enamoren de nuestro pueblo. Colombia no tiene nada que envidiarle a ningún otro país del mundo”, mencionó Yerry Mina. Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma dejaron claro que este es un sueño de amigos y que busca fomentar la inversión para las nuevas generaciones del combinado tricolor. El evento contó con la presencia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Cuadrado, Mina y Lerma también charlaron con EL COLOMBIANO acerca del fútbol, su presente y su futuro, además de compartir su visión sobre la selección nacional.

Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado en el balcón del zócalo más grande del mundo, el cual mide 17 metros de ancho por 17 metros de alto. FOTO: Cortesía

¿Cuadrado a Norteamérica?

Juan Guillermo Cuadrado cumplió 38 años el pasado 26 de mayo, aunque su estado físico parece el de un jugador veinteañero. Con 116 partidos disputados con la selección Colombia, el oriundo de Necoclí es el tercer jugador con más encuentros en la historia del combinado patrio. Con capacidad para seguir jugando, sueña con volver a la selección, a pesar de no haber sido tenido en cuenta para la Copa del Mundo de este año. “Era el anhelo de mi corazón. Trabajé fuerte para estar ahí, creo que pude ser convocado. Como jugador y como persona pude aportar algo; en el fútbol y en todo es importante tener experiencia que pueda ayudar”, respondió Juan Guillermo al ser consultado por su ausencia en la cita orbital. Sobre la posibilidad de integrar la nómina que dispute la Copa América de 2028, mencionó —entre risas— que sería un milagro, pero aseguró que sigue entrenando y enfocado en mantenerse en la mejor forma. Todo esto mientras espera ofertas, principalmente de Estados Unidos y México, porque, según dijo, “no es lo que quiera Juan, sino lo mejor para su familia”. Por último, se refirió a la continuidad de Néstor Lorenzo en la selección y a la nueva etapa de Amaranto Perea en el DIM. “Es acertado. Cuando se respetan los procesos, se tiene ventaja por continuar con lo bueno que se ha hecho. Con la ayuda de Dios, esperemos que se puedan recoger los frutos con la nueva camada de jugadores que viene, que es increíble”, afirmó sobre el presente de la selección. En cuanto al DIM y a Perea, dejó clara su confianza en el entrenador, pues lo conoce y asegura que “está preparado” para darle alegrías a la hinchada del Poderoso.

Lerma confía en el proceso

De los tres jugadores, quizá el más vigente en la Tricolor sea Jefferson Lerma, quien ve con optimismo el futuro de la selección. “Obviamente uno quiere salir campeón. Hay cosas que se nos escapan de las manos, pero el proceso con el profe (Lorenzo) ha sido bueno. Pronto llegarán los frutos; no sabemos a quién le toque”, aseveró el chocoano. Al hablar de la selección, llenó de elogios a Gustavo Puerta y aseguró que su buen nivel “no fue casualidad”. “La selección tiene muy buenos procesos; Gustavo es muestra de ello. Los jugadores que vienen en mi posición tienen mucho potencial. Veo un buen futuro en el mediocampo”, sostuvo Jefferson. Acerca de su futuro, el volante del Crystal Palace analiza ofertas fuera del fútbol inglés, aunque todavía tiene un año más de contrato con las Águilas de Londres.

Yerry, con los pies en la tierra

El goleador de la selección Colombia en el Mundial de 2018 respondió con su característica alegría las preguntas sobre su futuro y lamentó no haber podido marcar en el último Mundial. “Estamos para cosas grandes en la selección. Yo no me doy por vencido, tengo los mensajes claros. Trabajo día a día para estar en mi mejor nivel”, declaró sobre su papel como revulsivo en el equipo de Néstor Lorenzo. Confirmó que buscará lo mejor para él y su familia, con el deseo de seguir compitiendo al más alto nivel. Desde Italia se rumora que saldrá del Cagliari; sin embargo, el jugador no dio pistas sobre su futuro. Aseguró que descansará y planeará la próxima temporada.