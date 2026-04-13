De ver a imaginar: un estudio revela cómo el cerebro crea imágenes

¿Podría existir una conexión entre la inteligencia artificial, la visión y la creatividad? Un nuevo estudio de la Universidad de Ciencias de la Salud Cedars-Sinai, publicado en la revista Science, revela que el cerebro humano utiliza las mismas neuronas para ver y para imaginar.
Le puede interesar: Día Internacional del Beso: 72 % de las personas se excitan más con su amante que con su pareja, según estudio
Este hallazgo es el primero en demostrar la conexión entre la percepción visual y la generación de imágenes. “Generamos una imagen mental de un objeto que ya hemos visto anteriormente, reactivando las células del cerebro utilizadas para verlo en primer lugar”, explica Ueli Rutishauser, director del Centro de Ciencias Neuronales y Medicina. “Nuestro estudio ha revelado el código que utilizamos para recrear las imágenes”.