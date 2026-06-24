“Hemos perdido la batalla, pero la guerra continúa”: Lumumba Vea conquistó a los hinchas colombianos pese a la derrota del Congo

La derrota de la República Democrática del Congo frente a Colombia no apagó el fervor de Michel Nkuka Mboladinga, más conocido en el mundo del fútbol como Lumumba Vea, el aficionado que se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos del Mundial de 2026 gracias a su singular manera de alentar a su selección. Horas después de la caída de “los Leopardos”, el congoleño publicó en su cuenta de Instagram una reflexión acompañada por varias fotografías tomadas durante la noche anterior en el estadio, donde apareció fiel a la imagen que lo hizo famoso: vestido con los colores de su nación y manteniendo la serenidad que caracteriza su representación. En contexto: Lumumba llegó a México: el icónico hincha de R.D. Congo estará en la tribuna ante Colombia

“Hemos perdido la batalla, pero la guerra continúa. Somos soldados. No vamos a rendirnos sin intentarlo hasta el final”, escribió Lumumba Vea al comenzar una publicación en la que también destacó el esfuerzo de los futbolistas congoleños. El aficionado felicitó a la selección por el compromiso mostrado ante Colombia y aseguró que los jugadores “se han batido como verdaderos leopardos” en un encuentro que calificó como exigente tanto en lo físico como en lo técnico.

Su mensaje también estuvo dirigido a los seguidores de su país. “Felicitaciones al pueblo congoleño, que permaneció despierto para demostrar cuánto ama a este hermoso país”, expresó, antes de reconocer el trabajo de la selección colombiana. “Felicitaciones a los colombianos, que lucharon para vencernos. Son conscientes de que no fue fácil derrotarnos”, añadió. Lea más: Con su partido ante RD Congo, James igualó registro histórico del Pibe y Rincón en los mundiales La publicación concluyó con un agradecimiento a quienes han acompañado a la selección africana durante el torneo. “Gracias a todos los pueblos del mundo que nos han apoyado desinteresadamente, que nos han acompañado desde el principio y que continúan haciéndolo hasta hoy”, escribió, cerrando con una frase que resume su espíritu de resistencia: “Nos vemos frente a Uzbekistán”.

Así fue el llamativo traje de Lumumba Vea que se robó las miradas en Colombia vs RD Congo

Las fotografías compartidas por Lumumba Vea mostraron nuevamente el atuendo que se ha convertido en su sello personal. Durante el partido contra Colombia vistió un saco rojo acompañado de una corbata del mismo color, una camisa amarilla y un pantalón celeste, una combinación diseñada para representar los colores de la bandera de la República Democrática del Congo. El vestuario estuvo complementado con varios elementos simbólicos. En el bolsillo superior del saco lució un pañuelo amarillo; además, llevó un pin con la bandera congoleña y un broche con el rostro de Patrice Lumumba, el histórico líder independentista y primer ministro del país africano, cuya figura inspira toda su representación.

Como es habitual, se ubicó sobre una tarima improvisada cubierta con la bandera nacional para desarrollar su famosa actuación de “estatua viviente”. Durante los 90 minutos mantuvo la mano derecha en alto y una expresión impasible, reproduciendo la imagen que lo convirtió en un símbolo para miles de aficionados. Entérese: “Colombianos, los hemos llegado a querer con todo nuestro corazón”: padre del niño uzbeko que conmovió al mundo Lumumba Vea busca rendir homenaje a Patrice Lumumba, considerado un héroe nacional por su papel en la independencia del Congo y por convertirse en un símbolo de resistencia tras su asesinato en 1961. También ha realizado gestos que evocan la persecución sufrida por el líder africano, como cubrirse la boca o representar una ejecución.

Lumumba Vea: el hincha que también conquistó a los colombianos

Su fama, sin embargo, ya no se limita a las fronteras congoleñas. Durante el encuentro frente a Colombia, los aficionados colombianos aprovecharon el entretiempo para acercarse a él, pedirle fotografías y saludarlo mientras descansaba de su exigente presentación. Así, Lumumba Vea se ha ganado la admiración de seguidores de múltiples selecciones por la disciplina y el simbolismo de su personaje.

Su reconocimiento internacional comenzó a crecer durante la Copa Africana de Naciones 2025-2026 y terminó de consolidarse en la Copa del Mundo. Lo que más sorprende a quienes lo observan es su capacidad para permanecer prácticamente inmóvil durante todo un partido, sin perder la compostura mientras a su alrededor miles de personas celebran, sufren o protestan cada jugada. Su importancia para la selección es tal que los propios jugadores impulsaron su presencia en el Mundial. Además, contó con respaldo institucional para viajar al torneo, superando dificultades logísticas y sanitarias impuestas por el brote de ébola en RD Congo. Puede leer: Colombia clasificó a dieciseisavos de final del Mundial: con gol de Daniel Muñoz venció a Congo y es primero del Grupo K

Lo que viene para el Congo en el Mundial

La República Democrática del Congo todavía tiene por delante un último compromiso en la fase de grupos del Mundial, enfrentarán a Uzbekistán el próximo 27 de junio a las 6:30 p. m. (hora Colombia) en el estadio de Atlanta. El equipo llega con un punto en la clasificación, conseguido tras el empate frente a Portugal. Dependiendo de los resultados del grupo, una victoria podría mantener vivas sus aspiraciones de avanzar como uno de los mejores terceros de la competencia.

Lumumba Vea ya confirmó que estará presente en Atlanta. Su mensaje posterior a la derrota dejó claro que, al menos para él, la historia todavía no ha terminado. La batalla se perdió ante Colombia, pero la guerra, como escribió en Instagram, continúa. Siga leyendo: Cristiano Ronaldo, el primer jugador en la historia en hacer gol en seis mundiales seguidos y batió cuatro récords más; reviva todos sus goles Preguntas y respuestas