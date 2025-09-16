x

Familia demanda a Roblox por el suicidio de su hijo de 15 años; esto fue lo que pasó

Una familia en EE. UU. demandó a Roblox y Discord tras el suicidio de su hijo de 15 años, víctima de un depredador sexual que lo contactó en la plataforma. El caso abre debate sobre la seguridad digital de menores.

  • La fiscal general de Luisiana (Estados Unidos), Liz Murrill, calificó a Roblox como el lugar perfecto para los pedófilos. Foto cortesía Europa Press.
Europa Press
hace 11 horas
bookmark

Una familia estadounidense demandó a Roblox y Discord por el papel que consideran que han tenido en la muerte de su hijo Ethan Dallas de 15 años, que se suicidó en abril del año pasado tras ser víctima de un depredador sexual.

Le puede interesar: Alerta por suicidios en Colombia: 1.352 muertes este año, con Medellín, Bogotá y Cali a la cabez

Roblox es una plataforma que permite tanto jugar en línea como crear videojuegos en ella y está diseñada para usuarios de todas las edades, incluidos menores de 13 años. Se trata de un metaverso donde los jugadores interactúan con un avatar y pueden comunicarse entre ellos por mensaje y por voz a través de los canales propios de la plataforma.

Uno de los jugadores era Ethan, un adolescente de 15 años que jugaba en Roblox desde 2015 y que en abril de 2024 tomó la decisión de quitarse la vida, debido a las secuelas que le había dejado su interacción con Nate, un supuesto menor con el que entabló amistad que resultó ser un adulto de 37 años, como informan en The New York Times.

Nate, que en realidad se llamaba Timothy, ya había sido arrestado en 2021 con cargos de posesión de pornografía infantil y transmisión de material nocivo a menores. Después de enseñarle a quitar los controles parentales y comenzar a hablar de temas sexuales, movieron sus conversaciones a Discord, donde le pidió a Ethan fotografías explícitas.

Este suceso desencadenó en Ethan ataques de ira, que obligaron a sus padres a internarlo en un centro de tratamiento durante un año. En diciembre de 2023, el adolescente le contó lo ocurrido a su madre, quien enseguida contactó con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

El pasado viernes, la madre de Ethan presentó una demanda contra Roblox por muerte por negligencia ante el Tribunal Superior del Condado de San Francisco, al entender que el diseño de su plataforma y la falta de medidas de seguridad facilitan la actividad de los depredadores. La demanda también se dirigió contra Discord.

En un comunicado remitido al medio citado, un portavoz de Roblox aseguró que están “profundamente entristecidos por esta pérdida trágica e inimaginable” y que están trabajando en nuevas características de seguridad y cooperando con las autoridades.

Para saber más: Sam Altman, CEO de OpenAI, habló sobre los suicidios de usuarios de ChatGPT y reveló que la compañía estudia métodos de prevención

Roblox ha anunciado este verano varias medidas destinadas a reducir la exposición de los menores a contenidos y comportamientos inapropiado, que incluye la verificación de la edad para acceder a las funciones de comunicación.

Por su parte, Discord aseguró que está “profundamente comprometido con la seguridad” y que utilizan “tecnología avanzada y equipos de seguridad capacitados para encontrar y eliminar de manera proactiva” el contenido que viola sus políticas.

Esta no es la primera acción legal contra Roblox. Según el reportaje del New York Times, el pasado mes abril, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, abrió una investigación sobre seguridad infantil en la empresa y el mes pasado, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, demandó a Roblox por problemas con depredadores en el juego, y lo calificó de “lugar perfecto para los pedófilos”.

¿Por qué demandaron a Roblox por el suicidio de un menor?
La familia alega que la plataforma no implementó medidas de seguridad suficientes para impedir que un depredador sexual contactara y manipulase a su hijo.
¿Qué ha dicho Roblox sobre el caso?
La empresa expresó estar “profundamente entristecida” y aseguró que trabaja en nuevas herramientas de seguridad y colabora con las autoridades.
¿Qué riesgos enfrentan los menores en plataformas como Roblox y Discord?
Los expertos alertan sobre depredadores que aprovechan el anonimato y los chats para contactar menores. Recomiendan supervisión parental y controles de privacidad.
Utilidad para la vida