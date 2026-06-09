Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿No sabe para dónde irse este puente?: Experto recomienda esta tres joyas colombianas

Con más de veinte años en el periodismo de turismo, Alex Vera habló con EL COLOMBIANO sobre destinos turísticos imperdibles.

  • Los cerros de Mavecure son un destino turístico muy buscado por los amantes de la naturaleza. Foto: Getty.
    Los cerros de Mavecure son un destino turístico muy buscado por los amantes de la naturaleza. Foto: Getty.
  • Guanía es uno de los destinos nacionales con mayor crecimiento, según Alex Vera. Foto. Cortesía.
    Guanía es uno de los destinos nacionales con mayor crecimiento, según Alex Vera. Foto. Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Con la llegada de la temporada de puentes festivos en Colombia, muchos ciudadanos miran el mapa o las redes sociales en busca de un destino que les ofrezca experiencias agradables y buenos recuerdos. El periodista Alex Vera, con más de veinte años en la reportería de turismo, habló con EL COLOMBIANO sobre tres lugares nacionales que a pesar de no estar entre los más visitados conservan la magia de la naturaleza, la biodiversidad y la cultura local. Se trata de Guainía, la cuenca del río Anchicayá, en Valle del Cauca, y la isla de Providencia, en el archipiélago de San Andrés.

Siga leyendo: Siga estas recomendaciones para encontrar el hotel ideal para descansar en sus vacaciones

Vera, director del programa Turistéate, destacó que estos lugares conservan buena parte de su riqueza natural y cultural, alejados del turismo masivo.

El primero de los destinos es Guainía, departamento ubicado en el extremo oriental de Colombia y conocido con el sugestivo nombre de la “tierra de muchas aguas”. Según explicó, se trata de uno de los territorios más aislados del país: el acceso se realiza principalmente por vía aérea desde Bogotá y los desplazamientos internos dependen en gran medida de los ríos.

Entre los principales atractivos de la región se encuentran los cerros de Mavecure, tres formaciones rocosas de origen milenario que emergen en medio de la selva amazónica. El ascenso a uno de estos cerros permite observar un amplio panorama de la región y conocer de cerca la relación de las comunidades indígenas con el territorio. Vera señaló que el recorrido está organizado por las comunidades locales, que además actúan como guías para los visitantes.

La segunda recomendación es la cuenca del río Anchicayá, ubicada en las montañas del occidente del Valle del Cauca. El acceso se realiza desde Cali por la vía que conduce al corregimiento de El Queremal. Allí se encuentra una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, especialmente reconocida por la variedad de aves que alberga.

Guanía es uno de los destinos nacionales con mayor crecimiento, según Alex Vera. Foto. Cortesía.
Guanía es uno de los destinos nacionales con mayor crecimiento, según Alex Vera. Foto. Cortesía.

El destino es uno de los lugares preferidos para el avistamiento de aves y el turismo de naturaleza. Además de la riqueza ornitológica, los visitantes pueden recorrer senderos, cascadas y áreas de selva húmeda tropical. Vera destacó que el acompañamiento de guías especializados resulta fundamental para recorrer de forma segura los diferentes espacios naturales y conocer especies características de la región, entre ellas algunas ranas venenosas endémicas de Colombia.

La tercera propuesta es Providencia y Santa Catalina. Para el periodista, este destino ofrece una experiencia distinta a la de San Andrés, gracias a la conservación de la cultura raizal y a sus paisajes marinos.

Providencia fue una de las zonas más afectadas por el paso del huracán Iota en 2020, fenómeno que destruyó gran parte de su infraestructura. Sin embargo, en los últimos años la isla ha avanzado en los procesos de reconstrucción y recuperación turística.

Lea aquí: Viaje a Angkor en Camboya, el monumento religioso más grande del mundo

Vera resaltó la variedad de tonalidades azules del mar que rodea el archipiélago y recordó que la región forma parte de la Reserva de Biosfera Seaflower, reconocida por la UNESCO. También destacó la posibilidad de recorrer caminando el puente que conecta Providencia con Santa Catalina, una característica poco común entre destinos insulares.

Las tres recomendaciones coinciden en ofrecer experiencias enfocadas en la naturaleza, la cultura y el contacto con ecosistemas de alta riqueza ambiental, una alternativa para quienes buscan explorar regiones menos tradicionales durante los próximos puentes festivos.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos