70% de nuevos diagnósticos de trastornos psicóticos afectan a los nacidos en el 2000, ¿por qué pasa esto?

A lo largo del estudio, en personas de entre 14 y 20 años, las tasas de nuevos casos aumentaron un 60 % (de 62,5 a 99,7 casos por cada 100 000) entre 1997 y 2023. Los aumentos se produjeron en las cohortes de nacimiento más recientes, y las tasas de nuevos casos comenzaron a aumentar para los nacidos en la década de 1980 y posteriores.

El estudio, liderado por el Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa (Canadá), incluyó a 12,2 millones de personas nacidas en Ontario entre 1960 y 2009, de las cuales 152 587 fueron diagnosticadas con un trastorno psicótico, como la esquizofrenia.

“Las personas con trastornos psicóticos se enfrentan a una morbilidad y un riesgo de muerte prematura considerables, y a menudo requieren servicios de salud y apoyo social sustanciales”, escriben en el artículo los autores. “En consecuencia, las tendencias observadas plantean importantes preguntas sobre las posibles causas y consecuencias del aumento del número de diagnósticos de estos trastornos”.

Las personas jóvenes están siendo diagnosticadas con trastornos psicóticos (por ejemplo, esquizofrenia) con mayor frecuencia y a edades más tempranas que en décadas anteriores, según sugiere un amplio estudio realizado con más de 12 millones de personas en Ontario, Canadá, y cuyos detalles se publican en Canadian Medical Association Journal.

Por ejemplo, se estimó que las personas nacidas entre 2000 y 2004 tenían una tasa un 70 % mayor de nuevos diagnósticos de trastornos psicóticos en comparación con las nacidas entre 1975 y 1979. El número total de personas diagnosticadas con un trastorno psicótico al llegar a los 30 años aumentó en un 37,5 % entre las nacidas entre 1990 y 1994 en comparación con las nacidas entre 1975 y 1979.

El aumento de la psicosis a lo largo del tiempo fue constante tanto en hombres como en mujeres, aunque los hombres siguieron teniendo un riesgo mayor durante el período de estudio. Las personas diagnosticadas con un trastorno psicótico no afectivo —es decir, no relacionado con trastornos del estado de ánimo—, como la esquizofrenia, eran más propensas a ser hombres, vivir en barrios de bajos ingresos, ser residentes de larga duración en Canadá y haber recibido atención por trastornos de salud mental y consumo de sustancias.

Las pruebas sobre los cambios en los trastornos psicóticos en las cohortes de nacimiento son limitadas, pero dos estudios recientes de Dinamarca y Australia también han encontrado un aumento a lo largo del tiempo en los diagnósticos de esquizofrenia en personas más jóvenes.

Los autores sugieren varias razones para estos aumentos. La edad avanzada de los padres, el estrés asociado a la situación socioeconómica y la migración, y algunas experiencias negativas durante la infancia han aumentado entre los más jóvenes. El consumo de sustancias también puede estar contribuyendo a estas tasas crecientes.

“Aún no sabemos qué está impulsando estos cambios, y es probable que no haya una única explicación. Comprender qué hay detrás de esta tendencia será fundamental para la prevención y el apoyo temprano”, afirma Daniel Myran, primer autor del artículo. “Una de las principales posibilidades es el consumo de sustancias, como cannabis, estimulantes, alucinógenos y drogas sintéticas. El consumo de sustancias, especialmente en edades tempranas, está asociado con el desarrollo y el empeoramiento de los trastornos psicóticos, y el consumo de sustancias en Canadá ha aumentado en las últimas dos décadas”.

Así, los investigadores piden que se analicen más las causas que subyacen a este aumento de las tasas de psicosis y la variabilidad en las cohortes de edad.