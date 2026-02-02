70% de nuevos diagnósticos de trastornos psicóticos afectan a los nacidos en el 2000, ¿por qué pasa esto?

Las personas jóvenes están siendo diagnosticadas con trastornos psicóticos (por ejemplo, esquizofrenia) con mayor frecuencia y a edades más tempranas que en décadas anteriores, según sugiere un amplio estudio realizado con más de 12 millones de personas en Ontario, Canadá, y cuyos detalles se publican en Canadian Medical Association Journal.
“Las personas con trastornos psicóticos se enfrentan a una morbilidad y un riesgo de muerte prematura considerables, y a menudo requieren servicios de salud y apoyo social sustanciales”, escriben en el artículo los autores. “En consecuencia, las tendencias observadas plantean importantes preguntas sobre las posibles causas y consecuencias del aumento del número de diagnósticos de estos trastornos”.
El estudio, liderado por el Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa (Canadá), incluyó a 12,2 millones de personas nacidas en Ontario entre 1960 y 2009, de las cuales 152 587 fueron diagnosticadas con un trastorno psicótico, como la esquizofrenia.
A lo largo del estudio, en personas de entre 14 y 20 años, las tasas de nuevos casos aumentaron un 60 % (de 62,5 a 99,7 casos por cada 100 000) entre 1997 y 2023. Los aumentos se produjeron en las cohortes de nacimiento más recientes, y las tasas de nuevos casos comenzaron a aumentar para los nacidos en la década de 1980 y posteriores.