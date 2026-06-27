El cáncer en cifras: ¿qué ha pasado en los últimos 30 años con la enfermedad?

En El emperador de todos los males: Una biografía del cáncer, libro publicado en 2010 por el oncólogo indio Siddhartha Mukherjee, el autor intenta reconstruir la historia de esta enfermedad que durante siglos ha sido una sombra individual y colectiva. Mukherjee recuerda en este texto la publicación que hizo en el siglo XIX un cirujano cuyo nombre no menciona, pero que en la portada de un libro se atrevió a nombrar al cáncer como “el emperador de todos los males, el rey de los terrores”. ¿Qué pensaría aquel experto decimonónico de los millones de casos y los otros millones de muertes que cada año se registran desde hace décadas? Aunque es imposible saberlo, lo cierto es que, a pesar de que en los últimos dos siglos los avances que la medicina ha hecho para comprender y crear tratamientos para esta enfermedad han sido pasos de gigante, aún el cáncer continúa siendo temor y desafío. Puede leer: Investigación de docente paisa revela las condiciones laborales de personas con VIH En 2023 se registraron 18,5 millones de casos y 10,4 millones de muertes a nivel mundial, lo que lo convierte en la segunda causa de mortalidad, según el reporte más reciente de la Carga Global de Enfermedades (GBD, por sus siglas en inglés), un programa de investigación que analiza las principales patologías globales y sus tasas de mortalidad y discapacidad. Además de mostrar por medio de cifras lo que ocurre cada año con esta enfermedad —lo hace analizando 47 tipos de cáncer y la información proveniente de 204 países—, este informe hace una retrospectiva de 33 años, entre 1990 y 2023, y una proyección de la carga que podría tener hasta 2050.

Lo que dice el estudio es que, a nivel mundial, los casos nuevos de cáncer aumentaron un 105,1 % en las últimas tres décadas, mientras que las muertes globales se incrementaron en un 74,3 % durante el mismo periodo. A pesar de eso, un dato relevante es que la tasa de mortalidad estandarizada por edad, que es la que habría en una población si tuviera la misma distribución de edades que una población de referencia, disminuyó un 23,9 % entre 1990 y 2023. Son varias las explicaciones detrás de esto, al igual que del hecho de que se haya duplicado el número de casos nuevos. “Principalmente, porque la población mundial ha crecido, lo que genera más casos. Pero también porque la población mundial está envejeciendo, y el cáncer es una enfermedad altamente relacionada con el envejecimiento individual y, por tanto, con el envejecimiento de las poblaciones”, le explicó a EL COLOMBIANO Elsa María Vásquez, docente, investigadora y epidemióloga de la Universidad CES. Le puede interesar: ¿Qué mató a Yulixa Toloza? La belleza y la necesidad de una sociedad que no deja de corregir el cuerpo De acuerdo con la experta, además de esos, hay otros factores asociados relacionados con los estilos de vida y algunas exposiciones ambientales: el incremento mundial en la prevalencia de obesidad y sedentarismo, los cambios en la dieta, el tabaquismo histórico —cuyos efectos se han visto reflejados en algunas poblaciones— y la contaminación ambiental. Y otro factor relevante en el que coinciden Vásquez y Edgar Pulido, director médico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, es que “hoy contamos con mejores herramientas de diagnóstico y detección temprana. Eso significa que estamos identificando más casos y haciéndolo en etapas más tempranas, cuando las posibilidades de tratamiento suelen ser mayores”. Justo estos avances han permitido reducir la mortalidad en distintos grupos de edad y en diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, algunos que han tenido caídas significativas en su tasa de mortalidad durante las últimas tres décadas son la leucemia mieloide aguda y el linfoma de Hodgkin. En cuanto a la tasa de supervivencia, que es el porcentaje de pacientes que sigue con vida después del diagnóstico, los que han mostrado avances importantes son el cáncer de tiroides, próstata, testículo, melanoma y mama.

¿Cuáles son las regiones con más cáncer en el mundo?

Al mirar con lupa esa reducción de la mortalidad hay varios detalles relevantes: la disminución se limitó principalmente a los países de ingresos altos y medios-altos, mientras que en los de ingresos bajos y medios-bajos se presentaron aumentos. Muestra de ello es que en su informe de 2023, el GBD concluyó que el 57,9 % de todos los casos nuevos de cáncer en el mundo ocurren en el bloque de países que van desde ingresos bajos hasta ingresos medios-altos, y que aproximadamente el 65,8 % de todas las muertes por cáncer a nivel mundial ocurren en países de ingresos bajos a medios-altos. Puede leer: ¿ChatGPT como psicoterapeuta?: investigación muestra cómo se usa en Colombia la IA para superar un duelo En el mundo, Asia es la región que concentra el mayor número de casos y muertes por esta enfermedad “debido a la densidad poblacional, factores ambientales y variación en los niveles del sistema de atención en salud”, asegura Pulido. Y otra zona donde, a pesar de que no concentra el mayor número de casos, las cifras han variado rápidamente en los últimos años es África subsahariana. Explica Vásquez que “se proyecta el mayor crecimiento en número de casos en comparación con las demás regiones. Allí, esta situación se explica por varios factores: su crecimiento poblacional es exponencial, su población está envejeciendo y urbanizándose, y sus patrones nutricionales están cambiando. A esto se suma una alta frecuencia de cánceres asociados a infecciones, así como un acceso limitado a servicios de prevención y diagnóstico temprano”. En Latinoamérica se presentaron 186,6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y 85,2 muertes por cada 100.000 habitantes en 2022, de acuerdo con el Global Cancer Observatory (Globocan). Los países que registran más casos nuevos son Brasil, México y Argentina, y los cánceres más diagnosticados son el de próstata y el de mama, mientras que los que causan más muertes son este último junto al de pulmón, que es el que también lidera el ranking mundial de mortalidad.

Una preocupación que ha aparecido en los últimos años en la medicina es el aumento de la incidencia de cáncer en personas menores de 50 años. En varios países incluso se han adelantado investigaciones con el fin de conocer por qué esta enfermedad está apareciendo cada vez más en jóvenes: solo en Estados Unidos, entre 2010 y 2019, la incidencia de 14 tipos de cáncer aumentó en menores de 50 años, y en Latinoamérica, en 2022, alrededor del 17 % de los diagnósticos nuevos se realizó a pacientes de entre 15 y 50 años. “Aunque todavía se estudian las causas de este fenómeno, existen hipótesis relacionadas con factores ambientales y cambios en el estilo de vida, como la obesidad infantil, el consumo de alimentos ultraprocesados, la inactividad física, el tabaquismo, el alcohol, algunas exposiciones ambientales y alteraciones del microbioma”, explica Pulido. Le puede interesar: Kate Middleton regresa a Royal Ascot tras dos años de ausencia por su tratamiento contra el cáncer El cáncer de mama, el cáncer de piel no melanoma, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de tiroides y el cáncer colorrectal son los más comunes en esas edades, y lo que se ha evidenciado es que afecta tanto a hombres como a mujeres, una pista que puede ser útil para identificar el origen de la enfermedad. “La última vez que vimos este tipo de fenómeno a escala global y con tales cambios fue con el cáncer de pulmón a mediados del siglo XX. Pero lo descubrimos bastante rápido; aquello se debía al tabaquismo”, dijo Timothy Rebbeck, profesor de Prevención del Cáncer en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, en una entrevista sobre este fenómeno en el pódcast Harvard Thinking. Tal vez uno de los casos más alarmantes es el del cáncer colorrectal: una persona nacida en 1990 ahora tiene cuatro veces más riesgo de desarrollar esta enfermedad que ha tenido un aumento de dos puntos porcentuales cada año en las últimas tres décadas, lo que podría llegar a convertirlo en la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en personas menores de 50 años, explicaron en el programa de Harvard.

¿Qué pronostican los expertos?

A pesar de que a diferencia de hace tres décadas ahora son mayores los diagnósticos y hay más opciones de tratamientos, en la atención de esta enfermedad existen varias brechas. En regiones con menos servicios y menores oportunidades diagnósticas, el cáncer se detecta en estadios más avanzados, mientras que en los países de recursos altos o con mayor índice de desarrollo humano se identifica en etapas tempranas, lo que se traduce en una mayor probabilidad de supervivencia. También está la brecha del tratamiento oportuno: el tiempo que transcurre entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento. En algunos países ese intervalo es considerablemente largo, lo que compromete los resultados del tratamiento. Y en cuanto a las terapias actuales, en países de altos ingresos ya es común que los pacientes accedan a tratamientos dirigidos según las características de cada caso. Puede leer: ¿Las mascotas son milagrosas para el estrés? La ciencia tiene una respuesta sobre gatos y perros A eso se le conoce como medicina de precisión y en el caso del cáncer se da, solo por mencionar un ejemplo, cuando se realizan secuenciaciones para ver cuáles son las mutaciones de genes que se expresan en ese tipo de cáncer del paciente, lo que posteriormente sirve para que los médicos elijan el tratamiento más adecuado.