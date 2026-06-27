Tecnología contra el cáncer: IA, vacunas y armas moleculares

Un modelo de inteligencia artificial desarrollado por la Mayo Clinic puede detectar el cáncer de páncreas en tomografías abdominales de rutina hasta tres años antes del diagnóstico clínico, identificando signos sutiles de la enfermedad antes de que los tumores sean visibles, cuando aún es posible realizar un tratamiento curativo. El sistema se llama REDMOD (sigla de Radiomics-based Early Detection Model) y fue validado en un estudio publicado en la revista Gut con cerca de 2.000 tomografías de pacientes que posteriormente desarrollaron la enfermedad.
El modelo identificó el 73% de los cánceres prediagnósticos a una mediana de 16 meses antes del diagnóstico, casi el doble de la tasa de detección de especialistas que revisaron los mismos escaneos sin asistencia de IA.