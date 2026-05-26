¿El estrés crónico nos hace menos inteligentes? Esto dice la ciencia

Seis de cada 10 personas en España afirman que sufren estrés, según datos del Estudio Internacional de Salud Mental del grupo Axa. Esta condición acompaña a miles de personas en su lugar de trabajo, durante las actividades de ocio o en el hogar. La OMS destaca sus consecuencias tanto sobre la salud física como sobre la salud mental.
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Ahora, una nueva investigación liderada por científicos de la Universidad de Hamburgo (Alemania) documenta otro efecto: el estrés agudo reduce la capacidad de las personas para realizar inferencias basadas en la memoria. Los resultados, publicados en Science Advances, muestran que el estrés psicosocial altera la forma en que el hipocampo vincula los recuerdos, lo que dificulta que el cerebro establezca asociaciones entre eventos separados y extraiga conclusiones.
Investigaciones previas han demostrado que la integración de la memoria ocurre en el hipocampo, una región cerebral con numerosos receptores sensibles a los mediadores del estrés. En este contexto, el equipo examinó cómo el estrés psicosocial agudo puede afectar este proceso. El trabajo se basa en un estudio de resonancia magnética funcional preregistrado con 121 participantes.