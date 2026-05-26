Tensión en Rionegro tras batalla campal entre habitantes y migrantes cerca de San Antonio de Pereira

En el sector denominado Rincón de San Antonio, en Rionegro, se mantiene un ambiente de tensión después de la batalla campal acontecida hace tres días, dejando seis personas lesionadas, dos de las cuales tuvieron heridas de consideración.
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De manera permanente, efectivos de la Policía patrullan por este lugar en procura de evitar nuevas confrontaciones, pero además hay funcionarios de la Personería y la Alcaldía (secretaría de Participación Ciudadana) tratando de mediar entre los protagonistas de la reyerta.