Tensión en Rionegro tras batalla campal entre habitantes y migrantes cerca de San Antonio de Pereira

De manera permanente, efectivos de la Policía patrullan por este lugar en procura de evitar nuevas confrontaciones, pero además hay funcionarios de la Personería y la Alcaldía (secretaría de Participación Ciudadana) tratando de mediar entre los protagonistas de la reyerta.

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En el sector denominado Rincón de San Antonio, en Rionegro, se mantiene un ambiente de tensión después de la batalla campal acontecida hace tres días, dejando seis personas lesionadas, dos de las cuales tuvieron heridas de consideración.

Se requirió de la presencia de todos los agentes de los cuadrantes de la policía para controlar los desórdenes. FOTO: IMAGEN TOMADA DE ARCHIVO

Se requirió de la presencia de todos los agentes de los cuadrantes de la policía para controlar los desórdenes. FOTO: IMAGEN TOMADA DE ARCHIVO

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, le confirmó a EL COLOMBIANO que, como producto de lo acontecido, una mujer resultó con un trauma craneoencefálico y un hombre tuvo la semiamputación al nivel de un antebrazo.

Rivas detalló que todo habría tenido su origen en un conflicto que ya lleva varios capítulos entre una familia tradicional y muy numerosa (alrededor de cien personas) de esta zona con altos índices de vulnerabilidad social vecina al parque de San Antonio de Pereira, con otro grupo poblacional conformado por alrededor de 30 migrantes extranjeros y de la costa atlántica.

“Desde hace días se han venido planteando unas broncas porque el uno pasa por el frente del otro y generan desavenencias”, añadió Rojas.

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Pero el mayor problema se generó el sábado pasado en la noche, aparentemente agravado por el consumo de licor y sustancias alucinógenas. No es claro cuál fue el “florero de Llorente”, pero lo cierto es que se agredieron mutuamente usando palos, machetes y cuanto objeto vieron a su alrededor.

“Hubo mezcla de consumo de licor, sustancias psicoactivas, que generan personalidades de intolerancia y de afectación de la armonía comunitaria”, precisó Rivas, quien es médico de formación.

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Para conjurar el desorden en la vía pública, se requirió la movilización de los policías de todos los cuadrantes del municipio, de acuerdo con el mandatario local.

Entre las posibilidades que revisa la Alcaldía como salida definitiva a este conflicto no se descarta el traslado del grupo de migrantes hacia otras partes del municipio.