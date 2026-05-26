¿Las redes sociales son tan peligrosas como el tabaco para los jóvenes? Esto dicen médicos británicos

El uso de las redes sociales representa una amenaza comparable al tabaquismo para la salud de los jóvenes, advierten médicos británicos en el marco de una consulta lanzada por su gobierno y que concluye este martes.

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En su informe, la Academy of Medical Royal Colleges, organización que reúne a las principales instituciones profesionales médicas británicas, considera que el uso de las redes sociales constituye un problema de salud pública “al mismo nivel que el tabaquismo y el uso del cinturón de seguridad en un automóvil”.

Entre los 454 médicos encuestados, la mitad declaró tratar al menos a un niño por semana que sufre angustia mental o lesiones físicas relacionadas con contenidos en internet.

Los médicos también afirman observar una “ola de niños radicalizados” debido a su exposición a contenidos “de odio, adictivos y extremadamente perturbadores”.

La advertencia de los médicos británicos llega el último día de una consulta iniciada en enero por el gobierno laborista sobre la posibilidad de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años en Reino Unido, siguiendo el modelo de Australia.

El primer ministro, Keir Starmer, debe reunirse el martes con padres que consideran que las redes sociales influyeron en la muerte de sus hijos.

Entre ellos figuran partidarios de una prohibición de las redes sociales a los menores, como Esther Ghey, madre de una adolescente transgénero asesinada por dos adolescentes en 2023.

Pero también figuran opositores a la prohibición, como Ian Russell, cuya hija se quitó la vida a los 14 años tras ver contenidos que promovían el suicidio.

Wes Streeting, que dejó este mes su cargo de ministro de Salud, y es un posible rival de Keir Starmer en la dirección del Partido Laborista y en Downing Street, se mostró favorable a prohibir las redes sociales a menores.

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“Creo que lo que hemos visto por parte de las grandes empresas tecnológicas se parece al comportamiento de la industria tabacalera”, afirmó a la BBC.

A mediados de abril, Starmer dejó entrever que podría restringir el acceso de los menores a las redes sociales debido a los riesgos para su seguridad, aunque insistió en que esperaría al final de la consulta antes de tomar una decisión definitiva.

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El primer ministro británico tampoco descartó una prohibición de las redes sociales a menores. La ministra de Tecnología, Liz Kendall, indicó que el gobierno actuará antes de “final de año” para aplicar el resultado de la consulta.