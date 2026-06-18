¿Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para envejecer con salud después de los 60 años?

Una de las preocupaciones que trae consigo el envejecimiento es la movilidad: nos preguntamos qué pasará o cómo nos sentiremos cuando, diez, veinte o incluso treinta años más tarde, no podamos realizar los mismos movimientos que hoy son indispensables en nuestra rutina.
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Se ha vuelto norma pensar que ser un adulto mayor es igual a tener cientos de limitaciones físicas. Sin embargo, mantener la capacidad funcional es una de las características centrales del envejecimiento saludable.
Si bien las limitaciones de movilidad son cada vez más frecuentes –afectan aproximadamente al 35% de las personas de 70 años y a la mayoría de los mayores de 85–, estas pueden prevenirse con una serie de hábitos y prácticas entre las que se destaca el entrenamiento de fuerza, cuyo objetivo principal es estimular y desarrollar el fortalecimiento de los músculos.
También conocido como entrenamiento de resistencia, puede realizarse tanto con implementos como máquinas, pesas o bandas, como con el propio peso corporal.
En el imaginario popular suele estar la idea de que utilizar este tipo de herramientas o asistir a gimnasios llenos de ellas equivale a buscar brazos o piernas voluminosos y musculosos. Sin embargo, ahí aparece una diferencia importante a la hora de llevar a cabo este tipo de entrenamiento, especialmente en los adultos mayores.