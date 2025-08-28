El exactor Bruce Willis tuvo que ser trasladado a un hogar especializado para tratar su demencia

“ Sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas. Él querría que estuvieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas”, dijo la modelo británica, quien desde hace más de dos años acompaña al actor en su proceso médico.

Heming describió la decisión como “una de las más difíciles” de su vida , pero aseguró que era lo mejor tanto para el protagonista de Die Hard como para sus hijas, según dijo en la entrevista para el medio ABC News.

El exactor estadounidense Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, vive actualmente en un hogar adaptado a sus necesidades, separado del entorno familiar . Así lo confirmó su esposa, la modelo Emma Heming Willis, en una entrevista con la periodista Diane Sawyer.

El nuevo lugar donde reside Willis cuenta con cuidadores profesionales y está diseñado para facilitar su movilidad, explicó el medio estadounidense.

Pese a la complejidad de la enfermedad, Heming aseguró que Willis, de 70 años, se mantiene “muy activo” y en “buena salud”.

“Él todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla”, aseguró Heming, que compartió un video de la renovación de votos matrimoniales que celebró junto al actor en 2019, cuando cumplieron 10 años de casados.

La esposa de Willis explicó que, aunque el lenguaje “se le está yendo”, la familia ha encontrado maneras distintas de comunicarse con él.

“Nos hemos adaptado y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente”, afirmó.

Desde que se hizo pública su enfermedad, la familia Willis ha mantenido una comunicación cercana con los seguidores del actor, compartiendo actualizaciones sobre su estado de salud.

Heming también reveló que, en ocasiones, Willis muestra destellos de su esencia.

“Todavía tenemos esos momentos en los que aparece su risa, ese brillo en los ojos o una sonrisa que me transporta. Pero son fugaces y desaparecen rápido”, relató.

Willis, famoso por filmes como ‘Duro de Matar’ y ‘El quinto elemento’, quien ha participado en decenas de películas desde la década de 1980, no ha hecho públicas las razones de su afasia, afección, que podría ocurrir junto a otros desórdenes como dificultad de visión, movilidad o memoria, no tiene un impacto en la inteligencia de quien la padece.

En marzo de 2022, la familia anunció que Willis había sido diagnosticado con afasia, una condición que afecta el lenguaje.

Un año después, Emma Heming confirmó que padecía demencia frontotemporal, un grupo de trastornos que afectan los lóbulos frontal y temporal del cerebro, provocando cambios en el comportamiento, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

La modelo, que se casó con Willis en 2009, está promocionando su libro The Unexpected Journey, una guía para el cuidado de personas mayores que, según explicó, “nació del dolor” que le causó el diagnóstico de su esposo.

