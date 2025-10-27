x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Qué nota! Fernando González, quien fuera la voz del Combo de las Estrellas, fue dado de alta

El músico y cantante antioqueño había sido hospitalizado el pasado fin de semana.

  • Fernando González fue dado de alta este lunes 27 de octubre. FOTO Cortesía Facebook Fernando González
    Fernando González fue dado de alta este lunes 27 de octubre. FOTO Cortesía Facebook Fernando González
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

27 de octubre de 2025
bookmark

Este fin de semana se conocía el estado de salud del intérprete paisa Fernando González, una de las voces más recordadas de la música en Medellín tras pertenecer por varios años al Combo de las Estrellas y luego, más adelante, a su propio grupo: Fernando González y el combo qué nota.

El cantante medellinense fue intervenido quirúrgicamente y el sábado dio un parte de tranquilidad luego de que salieran a flote múltiples versiones y preocupaciones por su estado de salud.

“Estuve un poco enfermo. Tuve una cirugía, pero ya estoy aquí bien. Estoy aquí en la habitación y vamos para adelante”, dijo.

Este lunes 27 de octubre, la clínica Cardio VID, en donde estaba internado, anuncio que el artista fue dado de alta.

“Informamos que el reconocido cantante Fernando González Moreno, quien fue sometido a una cirugía cardíaca el pasado 24 de octubre en la Clínica Cardio VID, fue dado de alta hoy 27 de octubre en horas de la tarde”, escribieron.

Añadieron que el paciente ha tenido una recuperación muy satisfactoria y que se encuentra en buen estado de salud.

“Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo médico y el acompañamiento de sus familiares durante todo el proceso. Extendemos nuestra gratitud a los seguidores, colegas y amigos del artista por las múltiples manifestaciones de cariño y apoyo recibidas en los últimos días”, y concluyeron pidiendo comprensión y prudencia para que el cantante pueda continuar su recuperación en un ambiente de tranquilidad y bienestar.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida