Decisión histórica: Consejo de Estado invalidó su propia sentencia y condenó al Ejército por falso positivo ocurrido en Medellín

Acaba de conocerse una decisión histórica en la jurisprudencia sobre ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia. El Consejo de Estado acogió un recurso extraordinario de revisión y condenó al Ejército Nacional por la muerte de Edison Andrés Gómez Galeano, ocurrida en abril de 2007 en Medellín, a manos de integrantes del Batallón de Ingenieros No. 4 Pedro Nel Ospina de la Cuarta Brigada.
En una decisión sin precedentes, según el abogado Javier Villegas Posada, la Sala invalidó una sentencia de la misma corporación de marzo de 2023, reabrió el caso al concluir que la decisión anterior desconoció nuevas pruebas reveladoras que demuestran una ejecución extrajudicial y dictó sentencia de reemplazo.
Resulta que en 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia había negado las pretensiones de la demanda interpuesta por el abogado Villegas, argumentando que los soldados actuaron en legítima defensa, en cumplimiento de una operación militar.
El apoderado de la familia de la víctima apeló la decisión Ante el Consejo de Estado, pero el Alto Tribunal, en sentencia de segunda instancia, negó el recurso y confirmó la decisión tras considerar que no había prueba de que la víctima hubiera sido conducida hasta el lugar indicado en la demanda, pero sí se acreditó que disparó un arma de fuego contra los militares una vez le solicitaron que se detuviera, ante lo cual los uniformados reaccionaron. Consideró que en el proceso no quedó demostrado que se hubiera realizado un montaje para ocultar un falso positivo.
Villegas Posada instauró un Recurso Extraordinario de Revisión, una vía procesal excepcional que se emplea para impugnar actos administrativos o sentencias que ya son firmes (cosa juzgada), cuando existen vicios muy graves o circunstancias extraordinarias que impiden la justicia material, permitiendo reabrir un caso ya cerrado para buscar una nueva decisión que se ajuste a la verdad y la ley sustancial.
En dicha instancia, la parte demandante argumentó que las dos sentencias habían incurrido en un falso juicio de raciocinio, toda vez que la víctima no participaba en las hostilidades y se ignoró la evidencia conocida en el ámbito nacional sobre el modus operandi y patrones de la unidad militar involucrada. Para ello, aportó una prueba proveniente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que no había sido valorada antes. Se trató de la declaración de un exintegrante del Ejército, quien confesó que Gómez Galeano fue reclutado con una falsa promesa de empleo, asesinado y luego presentado como baja en combate, siguiendo patrones propios de los denominados falsos positivos.