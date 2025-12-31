x

Esta es la oración para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo 2026 en familia

El paso hacia 2026 es para muchos creyentes un momento de reflexión y renovación espiritual. La oración de fin de año se ha consolidado como una tradición familiar que invita a cerrar ciclos, ordenar prioridades y comenzar el nuevo calendario con esperanza.

  • Durante la noche del 31 de diciembre, familias se reúnen para compartir un momento de oración que acompaña el cambio de año y refuerza los lazos de fe y comunidad. FOTO: Freepik.
Andrea Lara
hace 9 horas
bookmark

Con la llegada del Año Nuevo, millones de familias alrededor del mundo se preparan no solo para celebrar con brindis y fuegos artificiales, sino también para vivir un momento de recogimiento espiritual que marque el cierre de un ciclo y el inicio de otro.

Lea también: ¿Debajo de la mesa para conseguir pareja o con maleta en mano para viajar más? Lista de agüeros para empezar el año

Según ACI Prensa, agencia de noticias del Grupo ACI y parte de la red de EWTN Global Catholic Network, la transición hacia un nuevo año representa para muchos creyentes una oportunidad de renovación interior, reflexión personal y proyección de nuevas metas desde la fe.

La oración para recibir el Año Nuevo no tiene una estructura rígida ni un horario obligatorio. Su sentido principal es acompañar el paso de un año a otro con gratitud, perdón y esperanza. Mientras algunas familias optan por rezarla justo después de la medianoche del 31 de diciembre, otras prefieren hacerlo durante las primeras horas del 1 de enero, en un ambiente de mayor serenidad.

¿Cómo realizar la oración de fin de año?

De acuerdo con ACI Prensa, se recomienda reunir a la familia, comunidad o amigos —preferiblemente alrededor del nacimiento o pesebre— y comenzar el momento de oración haciendo la señal de la cruz.

De acuerdo con el medio católico, lo ideal es hacerlo en comunidad -familia, amigos, allegados-, preferiblemente alrededor del nacimiento del niño jesús. FOTO: Freepik.
De acuerdo con el medio católico, lo ideal es hacerlo en comunidad -familia, amigos, allegados-, preferiblemente alrededor del nacimiento del niño jesús. FOTO: Freepik.

A continuación, se puede leer de manera alternada la siguiente oración para despedir el año que termina y recibir el nuevo:

Lector 1:

Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti.

Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir.

Lector 2:

Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.

Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado.

Todos:

Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos los olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón.

A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te presento estos días que sólo tú sabes si llegaré a vivirlos.

La oración continúa con una petición por los días del nuevo año, solicitando paz, alegría, sabiduría y un corazón dispuesto al bien, y concluye con un llamado a vivir con optimismo y verdad.

Lea también: Conozca los países que por razones religiosas o culturales no celebran Año Nuevo el 1 de enero

Para cerrar este momento, ACI Prensa señala que los participantes pueden tomarse de las manos y rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, finalizando con un abrazo fraterno y el saludo: “La paz sea contigo. ¡Feliz Año Nuevo!”.

¿Cuál es el propósito de la oración de Año Nuevo?

El objetivo principal de esta oración es propiciar un ejercicio de reenfoque personal y espiritual. Más que una lista de peticiones materiales, la oración para recibir el 2026 se presenta como un momento para ordenar prioridades, soltar la necesidad de controlar el futuro y fortalecer la confianza en la guía divina. Este acto de entrega invita a los creyentes a cerrar el año con mayor conciencia del presente y a disponerse interiormente ante el ciclo que comienza.

Con información de ACI Prensa*.

