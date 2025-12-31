Esta es la oración para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo 2026 en familia

Con la llegada del Año Nuevo, millones de familias alrededor del mundo se preparan no solo para celebrar con brindis y fuegos artificiales, sino también para vivir un momento de recogimiento espiritual que marque el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Lea también: ¿Debajo de la mesa para conseguir pareja o con maleta en mano para viajar más? Lista de agüeros para empezar el año Según ACI Prensa, agencia de noticias del Grupo ACI y parte de la red de EWTN Global Catholic Network, la transición hacia un nuevo año representa para muchos creyentes una oportunidad de renovación interior, reflexión personal y proyección de nuevas metas desde la fe. La oración para recibir el Año Nuevo no tiene una estructura rígida ni un horario obligatorio. Su sentido principal es acompañar el paso de un año a otro con gratitud, perdón y esperanza. Mientras algunas familias optan por rezarla justo después de la medianoche del 31 de diciembre, otras prefieren hacerlo durante las primeras horas del 1 de enero, en un ambiente de mayor serenidad.

¿Cómo realizar la oración de fin de año?

De acuerdo con ACI Prensa, se recomienda reunir a la familia, comunidad o amigos —preferiblemente alrededor del nacimiento o pesebre— y comenzar el momento de oración haciendo la señal de la cruz.

De acuerdo con el medio católico, lo ideal es hacerlo en comunidad -familia, amigos, allegados-, preferiblemente alrededor del nacimiento del niño jesús. FOTO: Freepik.

A continuación, se puede leer de manera alternada la siguiente oración para despedir el año que termina y recibir el nuevo:

Lector 1:

Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir.

Lector 2:

Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado.

Todos:

Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos los olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón. A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te presento estos días que sólo tú sabes si llegaré a vivirlos.

La oración continúa con una petición por los días del nuevo año, solicitando paz, alegría, sabiduría y un corazón dispuesto al bien, y concluye con un llamado a vivir con optimismo y verdad. Lea también: Conozca los países que por razones religiosas o culturales no celebran Año Nuevo el 1 de enero Para cerrar este momento, ACI Prensa señala que los participantes pueden tomarse de las manos y rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, finalizando con un abrazo fraterno y el saludo: “La paz sea contigo. ¡Feliz Año Nuevo!”.

¿Cuál es el propósito de la oración de Año Nuevo?