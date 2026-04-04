¿Por qué la foto de la Tierra tomada por Artemis II se ve más “opaca” que la del Apolo 17 en 1972?

La misión Artemis II llegó a su cuarto día y ya son más de una docena las imágenes que los astronautas a bordo han compartido con el control en Tierra: algunas de ellas muestran en detalle cómo luce el planeta desde la nave espacial Orión, mientras que otras dan a conocer el día a día de los cuatro integrantes de la misión. Dos de las fotografías más recientes, compartidas en la cuenta oficial de X de Artemis II y en el sitio web de la NASA, muestran a Christina Koch, una de las especialistas de la misión, mirando el planeta a través de una de las ventanas de la cabina principal de Orión. Lea: Las impresionantes fotografías que han tomado los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna El momento en el que la astronauta observa nuestro planeta fue capturado por Reid Wiseman, comandante de la tripulación. Como contaron en X, las fotos fueron tomadas mientras la nave va camino a la Luna, luego de haber superado la inyección translunar este jueves, que es la maniobra en la que se encienden los motores de la nave para abandonar la órbita de la Tierra y tomar la órbita ovalada del satélite natural.

Esta es Christina Koch, tripulante de Orión, mirando por una de las ventanas de la cabina principal. FOTO: Reid Wiseman / NASA

Otra de las últimas imágenes compartidas por los astronautas muestra al mundo uno de los episodios del día a día en el espacio. En ella aparece, a la izquierda, Koch, esta vez leyendo en una tablet. A la derecha de la foto se encuentra Jeremy Hansen, el único miembro de la misión de la Agencia Espacial Canadiense, asomándose por una de las ventanas de Orión. La cápsula está prácticamente a oscuras, y esto se debe a que, como explicó la NASA al publicar la fotografía, es para evitar que la luz se refleje en las ventanas de la nave.

A la izquierda está Koch y a la derecha Jeremy Hansen. FOTO: NASA

¿Cuál es la cámara que están utilizando los astronautas de Artemis II para tomar fotos?

Las dos primeras fotografías de la Tierra, capturadas por Wiseman a bordo de Orión, muestran el planeta desde dos perspectivas diferentes. En una, llamada “Hola, mundo”, se ve la extensión del océano Atlántico, dos auroras boreales y la luz zodiacal, que es un resplandor que aparece durante el eclipse solar en la Tierra. Esta fotografía ha despertado preguntas entre usuarios de redes sociales, desde con qué dispositivo fue capturada hasta por qué luce diferente a “Blue Marble”, la imagen del planeta tomada en 1972 por los integrantes del Apolo 11. Para tomar las nuevas imágenes de la Tierra se utilizó la cámara Nikon D5, un equipo profesional que fue lanzado en 2016. A pesar de llevar varios años en el mercado, esta cámara se distingue por su sensibilidad a la luz, especialmente en entornos oscuros, y ha sido elegida como el dispositivo principal para la misión Artemis II. Además, a bordo de Orión también va una Nikon Z9, que será utilizada para realizar pruebas como parte de los futuros sistemas de fotografía lunar.

Las capacidades de la D5 se pueden observar claramente en las fotos compartidas por la tripulación. Por ejemplo, hay una imagen más clara y otra más oscura en las que se puede ver la Tierra. Ante los interrogantes de quienes siguen de cerca la misión, la NASA respondió que fueron tomadas con apenas unos minutos de diferencia y que “la marcada diferencia se debe a la configuración de la cámara. En la primera, una velocidad de obturación más lenta permitió la entrada de mucha más luz de la Tierra, mientras que la velocidad de obturación más rápida en la segunda resalta el resplandor nocturno de nuestro planeta”. En cuanto a la comparación entre las nuevas fotos y las de hace más de 50 años del Apolo, son pocas las diferencias visibles de la Tierra. La resolución de las imágenes recientes es más alta y permite ver con mayor definición distintos detalles, como las luces superficiales del planeta, gracias al avance tecnológico. Sin embargo, no se perciben a simple vista transformaciones del planeta. Esto no quiere decir que fenómenos como el cambio climático no hayan generado alteraciones, sino que estos requieren otro tipo de mediciones y estudios, ya que no siempre son perceptibles en una fotografía común.

¿Qué hicieron los astronautas de Artemis II en su cuarto día de misión?