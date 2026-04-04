¿Por qué la foto de la Tierra tomada por Artemis II se ve más “opaca” que la del Apolo 17 en 1972?

La misión Artemis II llegó a su cuarto día y ya son más de una docena las imágenes que los astronautas a bordo han compartido con el control en Tierra: algunas de ellas muestran en detalle cómo luce el planeta desde la nave espacial Orión, mientras que otras dan a conocer el día a día de los cuatro integrantes de la misión.
Dos de las fotografías más recientes, compartidas en la cuenta oficial de X de Artemis II y en el sitio web de la NASA, muestran a Christina Koch, una de las especialistas de la misión, mirando el planeta a través de una de las ventanas de la cabina principal de Orión.
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El momento en el que la astronauta observa nuestro planeta fue capturado por Reid Wiseman, comandante de la tripulación. Como contaron en X, las fotos fueron tomadas mientras la nave va camino a la Luna, luego de haber superado la inyección translunar este jueves, que es la maniobra en la que se encienden los motores de la nave para abandonar la órbita de la Tierra y tomar la órbita ovalada del satélite natural.