Grammy 2026: hora, dónde ver en Colombia y artistas confirmados para la ceremonia

La temporada de premios continúa y este domingo 1 de febrero será el turno de la música con la edición número 68 de los Premios Grammy, que se realizarán en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos.
Considerados los galardones más importantes de la industria musical, los Grammy reúnen cada año a las principales figuras del pop, el rock, el urbano y otros géneros en una ceremonia que combina premiaciones y presentaciones en vivo.