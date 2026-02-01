x

Grammy 2026: hora, dónde ver en Colombia y artistas confirmados para la ceremonia

La edición 68 de los premios más importantes de la música se celebrará este domingo en Los Ángeles, con presentaciones de Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Pharrell Williams y un homenaje In Memoriam.

  • Lady Gaga figura entre las favoritas de la noche y podría llevarse uno de los premios más esperados en la edición 68 de los Premios Grammys. FOTO: AFP.
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

La temporada de premios continúa y este domingo 1 de febrero será el turno de la música con la edición número 68 de los Premios Grammy, que se realizarán en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos.

Considerados los galardones más importantes de la industria musical, los Grammy reúnen cada año a las principales figuras del pop, el rock, el urbano y otros géneros en una ceremonia que combina premiaciones y presentaciones en vivo.

En Colombia, la gala podrá verse en directo por el canal TNT y vía streaming a través de HBO Max. La transmisión comenzará a las 7:00 p.m. con un pre-show especial de una hora desde la alfombra roja, conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora, con entrevistas y detalles previos al evento.

A las 8:00 p.m. iniciará la ceremonia principal, que nuevamente tendrá como anfitrión al comediante Trevor Noah, quien asume por sexta vez la conducción del espectáculo. Tras la emisión en vivo, el evento quedará disponible en HBO Max durante dos semanas.

Entre las presentaciones confirmadas están Sabrina Carpenter, nominada en seis categorías; Justin Bieber, con cuatro nominaciones; Pharrell Williams; el dúo Clipse; las bandas Katseye y The Marías; y un segmento especial con los ocho aspirantes a Mejor Artista Nuevo, entre ellos Addison Rae, Leon Thomas y Lola Young

La ceremonia también incluirá el tradicional homenaje In Memoriam en honor a figuras fallecidas como D’Angelo, Ozzy Osbourne y Roberta Flack, con actuaciones de artistas invitados como Ms. Lauryn Hill, Post Malone y Slash.

Doechii y Harry Styles figuran entre los presentadores ya confirmados para la noche.

