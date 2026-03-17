La llamada telefónica de 30 minutos entre Petro y Macron, ¿de qué hablaron?

El presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo francés, Emmanuel Macron, sostuvieron en la tarde de este martes una llamada telefónica en el marco de las tensiones geopolíticas surgidas en Medio Oriente tras los bombardeos iniciados por Estados Unidos e Israel contra Irán. En la conversación, que duró 30 minutos, abordaron temas relacionados con la situación actual en dicha parte del mundo y la necesidad de encontrar soluciones que permitan un cese al fuego entre la administración de Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el régimen de los ayatolás, anteriormente liderado por el abatido Alí Jameneí.

La sala de prensa del Gobierno de Colombia informó que Petro le propuso a Macron “unir esfuerzos para promover un alto al fuego y abrir caminos de diálogo que permitan avanzar hacia la paz en Medio Oriente”. Esta propuesta habría sido recibida con buenos ojos por parte de Francia, calificándose como pertinente y destacándose la importancia de impulsar una “tregua y el diálogo como vías para avanzar en la superación del conflicto”. “Ambos mandatarios acordaron que sus cancillerías trabajen de manera conjunta en una comunicación que promueva el diálogo y fortalezca una alianza por la paz en el mundo”, se lee en el comunicado de la oficina de prensa colombiana.

La llamada se produce días después de que el presidente colombiano hablara también por el mismo medio con Donald Trump. En esa conversación abordaron las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, así como la no asistencia de Petro a la cumbre del Escudo de las Américas.

Esta reunión fue realizada en el club de golf de Doral en Miami, y contó con la presencia de otros mandatarios como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), José Raúl Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile), Luis Abinader (República Dominicana), entre otros. La Casa de Nariño aseguró en un comunicado que el presidente estadounidense le había “pedido disculpas” al colombiano por “no invitarlo” a este encuentro de líderes. Sin embargo, el propio Petro desmintió la información difundida por su oficina de prensa, luego de que la Casa Blanca asegurara que no hubo ninguna disculpa al respecto. “Yo tampoco confirmo que el presidente Donald Trump se hubiera disculpado por la ausencia de invitación a La Florida”, expresó Petro en una publicación de X.

Donald Trump inconforme con la poca cooperación de Francia

Y es que Trump ha criticado a algunos países por la “tibia respuesta a su llamamiento” para colaborar en la protección del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán en la guerra en Oriente Medio.

“Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, declaró el presidente estadounidense. “Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se unan a nosotros, y a que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo”, añadió.