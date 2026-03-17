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Fuerte rechazo a Petro: “Está empeñado en destruir el sistema de salud”, dice la oposición tras anuncio de liquidar EPS

La propuesta del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS en quiebra y avanzar hacia un sistema de salud con mayor control estatal desató fuertes críticas desde la oposición, que advierte riesgos para más de 25 millones de colombianos y cuestiona la falta de sustento técnico en las decisiones.

  • Fuerte rechazo a Petro: “está empeñado en destruir el sistema de salud”, dice la oposición tras anuncio de liquidar EPS. Foto: Juan Antonio Sanchez
    Fuerte rechazo a Petro: “está empeñado en destruir el sistema de salud”, dice la oposición tras anuncio de liquidar EPS. Foto: Juan Antonio Sanchez
Colprensa
hace 2 horas
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La liquidación de las EPS que estén en quiebra, anunciada por el presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros de este lunes hace parte de su plan de acabar con la participación privada en la salud y estatizar todo el sistema.

Así lo sostienen dirigentes políticos que en el pasado se opusieron a la reforma a la salud presentada por el Gobierno ante el Congreso y que ahora reaccionaron al modelo de salud expuesto por Petro tanto en el consejo de ministros como en publicaciones posteriores de la red social X.

“El presidente Gustavo Petro dice que la crisis del sistema de salud es por una lista heredada de interventores, pero los hechos lo contradicen: en 2024, su superintendente de salud, Luis Carlos Leal, cambió los requisitos del RILCO - listado de interventores -. En 2025, se conformó la nueva lista. Es decir, los interventores que hoy cuestiona fueron nombrados por este mismo gobierno. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad?”, afirmó la senadora del partido de la U Norma Hurtado.

Entérese: Estas son las EPS que estarían en riesgo de liquidación tras declaración de Petro: 23 millones de afiliados afectados

Y agregó: “Las EPS en crisis, los hospitales sin pago y los pacientes sin medicamentos no son culpa del pasado, son consecuencia de decisiones tomadas desde la Casa de Nariño. ¿Desconoce el presidente lo que hace su gobierno o intenta desviar la responsabilidad?”.

En esa misma línea también se pronunció el senador electo del Centro Democrático Andrés Forero, quien señaló que el presidente “está empeñado en destruir el sistema de salud antes de que acabe su nefasto gobierno”.

Señaló además que “tras quebrar a varias EPS por medio de las arbitrarias y desastrosas intervenciones adelantadas por su gobierno, Gustavo Petro pretende liquidarlas para dejar a casi la mitad de los colombianos en el limbo. Condena a millones porque no le aprueban sus caprichos”.

Lea también: Petro vuelve a poner en jaque sistema de salud con anuncio de liquidar todas las EPS quebradas

La senadora María Fernanda Cabal controvirtió la decisión de liquidar las EPS al asegurar que desde el ejecutivo se está tomando estas decisiones sin sustento técnico.

Petro consolidará la destrucción del sistema de salud. Aquí está tomando decisiones sin soporte técnico y lo peor sin un respaldo para garantizar atención en salud a los pacientes”, afirmó. La representante a la Cámara, Marelen Castillo advirtió que la orden del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS en crisis podría afectar a más de 25 millones de colombianos.

¿Quién responde por su vida y su salud?”, cuestionó. Y agregó que la Nueva EPS “no tiene la capacidad administrativa ni financiera para asumir esta carga. Esto no es una solución, es poner en riesgo el sistema”.

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A esto también respondió la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (ACEHR), quien cuestionó directamente al gobierno por el manejo de los recursos de la salud.

“Señor presidente. Le digo serpeto pero con dolor. La salud le quedo grande no fueron capaces con su ministro de asumir su responsabilidad. Le pregunto, ¿Dónde está el dinero de la salud del 2023, 2024,2025 y la del 2026? ¿Dónde está el faltante de la UPC?”, señalaron.

Pese a las críticas, el mandatario ha insistido en su polémica propuesta y hasta ha explicado que estos cambios en el sistema de salud se darán vía decreto y proyecto de ley antes de que termine su mandato antes del próximo 7 de agosto, cuando llegue el nuevo presidente elegido.

Siga leyendo: Los líos del decreto que había asignado a Nueva EPS como única entidad en 500 municipios y que Tribunal suspendió

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