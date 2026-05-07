¿Qué se sabe sobre cepa de hantavirus que se transmite entre humanos?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este jueves 7 de mayo a cinco los casos confirmados de hantavirus por el brote en un crucero, además de otros tres sospechosos, y advirtió que podrían detectarse más.
La agencia de la ONU espera que el brote en el MV Hondius, que actualmente navega desde Cabo Verde hacia el archipiélago español de Canarias, sea “limitado”.
“A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra.
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Apuntó a la cepa Andes, presente en América Latina y la única en la que se han documentado casos de contagio entre personas.
“Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos”, agregó.