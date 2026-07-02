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“Se parece más a Haaland que Haaland”: los memes que hacen viral a la hermana del goleador noruego

La clasificación de Noruega a los octavos del Mundial 2026 dejó al descubierto el sorprendente parecido entre Erling Haaland y su hermana Gabrielle, que hizo estallar las redes con memes en la previa del duelo ante Brasil.

  • La hermana de Erling Haaland se volvió viral por su increíble parecido con el delantero previo a el partido de Brasil vs. Noruega. Foto: AFP / redes sociales
    La hermana de Erling Haaland se volvió viral por su increíble parecido con el delantero previo a el partido de Brasil vs. Noruega. Foto: AFP / redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Ni el gol que metió a Noruega en los octavos de final, ni el esperado choque contra Brasil. Durante las horas previas a uno de los partidos más atractivos del Mundial 2026, las redes sociales encontraron otro motivo para hablar de Erling Haaland: su hermana, Gabrielle.

Después de la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil, el delantero Haaland se dirigió a la tribuna para abrazar a su familia y se convirtió en uno de los momentos virales del torneo. Bastaron unos segundos de video y varias fotografías para que miles de usuarios empezaran a comentar el increíble parecido entre Haaland y su hermana.

La comparación por el cabello rubio, la forma del rostro, la mandíbula marcada, la sonrisa, la altura e incluso las expresiones hicieron que X, Instagram y TikTok se llenaran de bromas. “¿Cuál de los dos es Haaland?”, “Es Haaland con peluca”, “Parecen gemelos” y la frase que propicio varios memes: “La hermana de Haaland se parece más a Haaland que el propio Haaland”.

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Aunque ahora su rostro circula por todo internet, Gabrielle Haaland siempre ha mantenido un perfil bajo. A diferencia de su hermano, nunca siguió una carrera en el fútbol. Medios noruegos señalan que estudió Medicina y que incluso hizo parte de una unidad especial de operaciones marítimas dedicada a misiones de seguridad y rescate.

En sus redes sociales ha compartido principalmente momentos familiares y suele aparecer acompañando a Erling en los partidos de la selección.

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El deporte, sin embargo, corre por las venas de toda la familia. Su padre, Alf-Inge Haaland, fue futbolista profesional y jugó en la Premier League con Manchester City y Leeds United, mientras que su madre, Gry Marita Braut, fue campeona nacional de heptatlón. Su hermano mayor, Aastor, también practicó fútbol durante su infancia antes de dedicarse a los negocios.

Los memes calentaron el Brasil-Noruega

El parecido entre los hermanos coincidió con la cuenta regresiva para el duelo entre Brasil y Noruega, por lo que internet encontró material de sobra para alimentar el humor.

Mientras unos seguían compartiendo imágenes de Gabrielle junto al goleador, otros comenzaron a publicar montajes hechos con inteligencia artificial en los que Vinícius Júnior y Haaland aparecían caracterizados como las protagonistas de la película ¿Y dónde están las rubias?. Los videos alcanzaron millones de reproducciones e incluso Terry Crews, actor de la cinta, reaccionó con emojis de risa a una de las publicaciones.

No fue el único meme. También aparecieron comparaciones de Haaland con personajes de cine, modelos e incluso con su propia hermana.

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Y mientras Brasil prepara la estrategia para intentar frenar al goleador noruego, en las redes el partido parece haber comenzado hace rato. Allí, al menos por ahora, el protagonista no es un gol de Haaland, sino el sorprendente parecido con Gabrielle, la hermana que terminó robándose el entretiempo del Mundial.

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