MasterChef Celebrity 2026: Hugo Gómez fue el primer eliminado tras fallar con su arroz con leche

Hugo Gómez, actor colombiano de 78 años, se convirtió el domingo 26 de julio en el primer participante eliminado de MasterChef Celebrity 2026.
Su arroz con leche con brotes de cilantro no convenció al jurado y lo dejó fuera de la competencia tras un reto de eliminación en el que ocho participantes defendieron su permanencia con platos individuales en 60 minutos.
La jornada arrancó con tensión. Lina Tejeiro, Tuto Patiño, Milena López, Víctor Tarazona, Tavo Bernate, Hugo Gómez, Marta Restrepo y Luciano D’Alessandro vistieron el delantal negro después de no superar la prueba grupal ni obtener la salvación.
Antes de comenzar, cada participante tuvo un espacio para expresar sus emociones y renovar energías ante la presión del momento.