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MasterChef Celebrity 2026: Hugo Gómez fue el primer eliminado tras fallar con su arroz con leche

El actor colombiano Hugo Gómez, de 78 años, fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2026. Su arroz con leche con brotes de cilantro no convenció al jurado en el reto de eliminación del domingo 26 de julio.

  • Hugo Gómez, veterano actor colombiano de 78 años, se despidió de MasterChef Celebrity 2026 con un emotivo mensaje a sus compañeros tras ser el primer participante eliminado de la edición 2026 del reality del Canal RCN. FOTO Instagram @canalrcn
    Hugo Gómez, veterano actor colombiano de 78 años, se despidió de MasterChef Celebrity 2026 con un emotivo mensaje a sus compañeros tras ser el primer participante eliminado de la edición 2026 del reality del Canal RCN. FOTO Instagram @canalrcn
El Colombiano
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hace 3 horas
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Hugo Gómez, actor colombiano de 78 años, se convirtió el domingo 26 de julio en el primer participante eliminado de MasterChef Celebrity 2026.

Su arroz con leche con brotes de cilantro no convenció al jurado y lo dejó fuera de la competencia tras un reto de eliminación en el que ocho participantes defendieron su permanencia con platos individuales en 60 minutos.

La jornada arrancó con tensión. Lina Tejeiro, Tuto Patiño, Milena López, Víctor Tarazona, Tavo Bernate, Hugo Gómez, Marta Restrepo y Luciano D’Alessandro vistieron el delantal negro después de no superar la prueba grupal ni obtener la salvación.

Antes de comenzar, cada participante tuvo un espacio para expresar sus emociones y renovar energías ante la presión del momento.

La mayoría apostó por preparaciones saladas. Luciano D’Alessandro y Hugo Gómez fueron los únicos en inclinarse por el mundo dulce: el actor venezolano presentó un tiramisú de café y el colombiano un arroz con leche, su versión de un clásico postre nacional.

Del lado salado, Tavo Bernate se destacó de inmediato con tentáculos de pulpo con yuca negra pintada con tinta de calamar, propuesta que recibió elogios del jurado y le aseguró un lugar directo en el balcón. Víctor Tarazona, Marta Restrepo, Tuto Patiño y Lina Tejeiro también lograron salvarse, dejando la definición del eliminado entre Milena López, Luciano D’Alessandro y Hugo Gómez.

El arroz con leche de Gómez fue el centro del debate. Los jueces señalaron que la incorporación de brotes de cilantro alteró el sabor tradicional del postre y desentonó con la expectativa del jurado.

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La decisión final se inclinó por la ejecución técnica y la armonía de sabores, dos criterios en los que la propuesta del actor quedó por debajo de las de sus compañeros en riesgo. “Salió por un cilantro” comenzó a circular en redes sociales como la frase que resumió el motivo concreto de su eliminación.

La despedida estuvo a la altura del personaje. Gómez se despidió con serenidad y con una generosidad que no pasó desapercibida para la audiencia:

“El que tenía que salir soy yo, ninguno de los demás. Ellos son muy buenos cocineros. Yo estoy muy contento y estoy muy agradecido con este grupo. Ustedes, cada uno, son un mundo distinto, un mundo diferente, que estamos conviviendo en una era muy difícil. Entonces, les recomiendo que a futuro, tanto sus hijos como sus nietos, puedan tener esto como un gran ejemplo”.

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