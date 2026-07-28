Petro anuncia acción penal contra Angie Rodríguez y niega haberla amenazado: “El ataque es calumnioso”

“El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal”, escribió el presidente Petro.

El mandatario sostuvo que la salida de Rodríguez del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) no respondió a motivos personales ni de seguridad, sino a lo que describió como una relación de la funcionaria con “sectores políticos herederos del paramilitarismo”, y afirmó que decidió no destituirla en su momento por consideración hacia su condición de “mujer madre cabeza de familia”, sino trasladarla al Fondo Adaptación.

El presidente Gustavo Petro anunció que actuará penalmente contra la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, a quien acusó de defender su cargo “a partir de la mentira” y de desarrollar un ataque que calificó como calumnioso.

Las declaraciones del jefe de Estado se producen en medio de la controversia generada por las denuncias que Rodríguez ha realizado en distintos medios de comunicación.

La más reciente fue una entrevista con Blu Radio, en la que aseguró que Petro ha su “mayor victimario” y manifestó temores por su seguridad.

El presidente se desligó de su relación laboral con Rodríguez, que durante meses fue considerada una de sus “manos derechas”. “No conocía a Angie hasta que tomó su puesto en el Dapre, y fue un desastre. Por razones extrañas colaboró con sectores venidos del paramilitarismo (...) Debí sacarla, pero mi criterio hacia la mujer madre cabeza de familia me lo impidió y la trasladé al Fondo Adaptación”, afirmó el jefe de Estado.

Petro también aseguró que tuvo reparos sobre el manejo de recursos públicos durante su paso por el Gobierno. “Su acción destructiva y autodestructiva, y el peligro sobre el cuidado de los dineros públicos, siempre puestos bajo consejo de políticos oscuros herederos del paramilitarismo, me puso alerta en el manejo del dinero”, dijo.

Asimismo, atribuyó las acusaciones de la funcionaria a lo que calificó como una reacción derivada del temor a perder influencia dentro de la administración.

“La paranoia desarrollada le hace a Angie tener esos miedos y temores y por eso cree que se defiende construyendo mentiras en medio de algunas verdades”, escribió.

El mandatario también rechazó cualquier insinuación que lo relacione con la muerte del coronel Óscar Dávila. “Decir que ordenamos matar desde la Presidencia es la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia. Ni como combatiente del M-19 (...) ordené asesinar a alguien. El respeto por la vida en general ha sido mi principio y el eje de mi política”, sostuvo.

Otro de los apartados de su mensaje estuvo dirigido a responder los señalamientos sobre Juliana Guerrero.

“Juliana responde a la justicia y la justicia debe decidir sobre sus títulos. Su sindicación de alguna relación amorosa conmigo es falsa. Juliana no entró al viceministerio por una razón objetiva y simple. No tenía 25 años”, afirmó.

Finalmente, Petro defendió su vida privada y cuestionó las afirmaciones hechas por Rodríguez sobre ese aspecto. “Mi vida privada es mía y no la considero desordenada y nadie puede opinar de ella sin conocerla. Angie puede decir si alguna vez recibió alguna propuesta no respetuosa de mi parte en términos monetarios o en términos sexuales”, escribió.

Y concluyó: “Mi situación civil actual es separación de bienes y divorcio. A quien dirija de nuevo mi corazón es cuestión muy mía y no es motivo de decir desorden”.

La afirmación responde a las declaraciones de Rodríguez en Blu Radio, donde aseguró que el presidente tiene una vida que calificó como “desordenada”.

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