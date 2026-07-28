Ideam pronostica más calor en cinco departamentos y lluvias en gran parte del país durante esta semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante los próximos días algunas zonas de La Guajira, Tolima, Amazonas, el centro de Cundinamarca y Huila presentarán temperaturas máximas superiores a los valores promedio de julio. Al mismo tiempo, la entidad pronosticó que entre el 28 y el 31 de julio persistirán lluvias de intensidad variable en diferentes regiones del país debido a las condiciones atmosféricas y al paso de las Ondas Tropicales No. 29 y No. 30, que incrementarán la nubosidad y las precipitaciones, especialmente hacia la segunda mitad de la semana.

Según el Ideam, aunque las temperaturas previstas en esos cinco departamentos estarán por encima de la climatología habitual para esta época del año, el comportamiento esperado no corresponde a un evento extraordinario, sino a las condiciones meteorológicas previstas para las próximas jornadas. La entidad mantiene seguimiento permanente a la evolución de la temperatura en el territorio nacional. Además, el organismo señaló que continúan las condiciones de alerta por altas sensaciones térmicas en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía, Pacífica y Amazonía.

Pronóstico para la semana del 28 al 31 de julio

El reporte del Ideam indica que los mayores acumulados de lluvia durante la semana se concentrarán en el occidente y noroccidente del país, con precipitaciones importantes también en sectores de la Amazonía, la Orinoquía y la región Caribe.

Martes 28 de julio

Se espera una reducción general de las lluvias, aunque continuarán precipitaciones ligeras y moderadas en zonas del occidente, norte y oriente del país, con mayores acumulados en el noroccidente. Se pronostican lluvias y chubascos en Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Caquetá y Putumayo. También persistirán lluvias en la costa Pacífica, el occidente y suroccidente de la región Caribe, mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones entre parcial y mayormente nubladas con lluvias ocasionales.

Miércoles 29 de julio

Durante la mitad de la semana se prevé un incremento de las precipitaciones sobre el suroccidente del país, la Amazonía y el occidente de la Orinoquía. Las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guaviare, Meta, Vaupés y sectores de Chocó y Antioquia, donde existe probabilidad de tormentas eléctricas aisladas. En la región Caribe y en San Andrés, Providencia y Santa Catalina también podrían presentarse lluvias ligeras y moderadas.

Jueves 30 de julio

El ingreso de la Onda Tropical No. 30 favorecerá un aumento de las precipitaciones en el occidente y noroccidente del país. De acuerdo con el Ideam, esta condición interactuará con otros sistemas atmosféricos y generará lluvias moderadas y fuertes en las regiones Pacífica, Caribe y Andina, especialmente en Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se pronostican lluvias en sectores de la Amazonía y la Orinoquía. Le puede interesar: Así es el plan que tiene Guatapé para sobrevivir si el “Superniño” seca el embalse

Viernes 31 de julio

Para el cierre del periodo de pronóstico continuará la probabilidad de lluvias sobre el occidente y noroccidente del territorio nacional, con aguaceros moderados y fuertes en departamentos de las regiones Pacífica, Caribe y Andina, entre ellos Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la Orinoquía y la Amazonía se esperan precipitaciones localmente moderadas, mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina persistirá la posibilidad de lluvias intermitentes.

Pronóstico para las principales ciudades

El Ideam también presentó las condiciones previstas para varias capitales del país durante la jornada: Barranquilla: cielos ligeramente cubiertos, tiempo seco y temperatura máxima de 35 °C. Cartagena: cielo ligeramente cubierto, tiempo seco y temperatura máxima de 32 °C. Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ligeras en la tarde y la noche. Temperatura máxima de 27 °C. Medellín: cielo parcial a mayormente nublado y probabilidad de lluvias ligeras durante la noche. Temperatura máxima de 27 °C. Tunja: nubosidad variable con lloviznas al finalizar la tarde y durante las primeras horas de la noche. Temperatura máxima de 18 °C. Cali: lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y la noche, con cielo parcial a mayormente cubierto. Temperatura máxima de 31 °C. Popayán: cielo parcialmente nublado y probabilidad de lloviznas en la noche. Temperatura máxima de 26 °C. Bogotá: cielo entre ligero y parcialmente nublado, predominio de tiempo seco y posibilidad de lluvias ligeras en el sur durante la noche. La temperatura oscilará entre los 8 °C y los 20 °C. Para el resto de la semana, la capital tendrá cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias en las tardes y noches, con una disminución gradual de las precipitaciones hacia el viernes y temperaturas entre los 10 °C y los 21 °C. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: