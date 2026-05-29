La población de Japón registró una caída récord en cinco años: cayó la tasa de natalidad

La población de Japón se redujo de forma récord en un 2,5% durante un lapso de cinco años, revelaron este viernes los datos del censo, mientras la cuarta economía mundial lucha por superar sus problemas demográficos.

Un recuento preliminar del censo del archipiélago asiático, que se publica cada cinco años, reveló que la cifra de habitantes se redujo a 123 millones de personas en 2025, más de tres millones menos que cuando se realizó la última encuesta en 2020.

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Los datos “confirmaron una vez más que el descenso de la población en nuestro país se está agravando”, aseguró a los periodistas el portavoz principal del gobierno, Minoru Kihara.

Japón tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una población que envejece.