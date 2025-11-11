Quién era Jhon Freddy Martínez, el actor colombiano que falleció en trágico accidente de tránsito

El pasado 8 de noviembre se presentó un siniestro vial en el sector de Los Troncos, ubicado en Piedecuesta, Santander, el cual cobró la vida del actor y gestor cultural, Jhon Freddy Martínez. El reconocido artista bumangués se movilizaba en una motocicleta cuando chocó de frente con una camioneta al mediodía de este sábado. Lea aquí: “Ya déjala que descanse en paz”: duro mensaje de la familia de Alejandra Villafañe tras declaraciones del actor Raúl Ocampo Aunque Martínez fue llevado a la Clínica de Piedecuesta para atender las graves heridas producto del accidente, no resistió y murió pocos minutos después del traslado. Lo que mostraron las cámaras de seguridad de la zona es que el actor cruzó el semáforo en rojo y justo ahí fue que se encontró con el otro vehículo, el cual no logró evitar el impacto. Las autoridades continúan investigando lo sucedido para esclarecer todos los detalles del siniestro.

¿Quién era el actor que falleció en un accidente de moto en Santander?

Jhon Freddy tenía 39 años y era un reconocido actor local en su natal Bucaramanga. El sector artístico de la ciudad se encuentra de luto, ya que Martínez era una destacada figura del gremio cultural santandereano. Se hizo reconocido gracias a su participación en diferentes producciones audiovisuales locales y nacionales.

El actor hizo parte de la serie Pequeña Manhattan, una antología ambientada en los lugares más representativos de Cundinamarca y que, según muchos, vaticinó el triunfo de la primera estrella del Atlético Bucaramanga. También hizo parte de la serie Ni un paso atrás, inspirada en la vida del prócer José Antonio Galán; Proyecto final y Sala de espera.

El último proyecto de Martínez fue la película Luis Tercero –dirigida por el cineasta Iván David Gaona– en la cual se desempeñó como asistente de producción. Amplíe la noticia: Video | Reconocido actor fue la víctima de trágico accidente de tránsito en Piedecuesta, Santander Pero el actor no solo hizo carrera en la televisión y el cine, sino que también estuvo en diferentes obras de teatro locales como Lío de Pantalones, La Dalia Negra, En busca de la Llorona y Más que todo. El último adiós al gestor cultural fue realizado este martes en Bucaramanga. En la próxima semana, el gremio cultural de la ciudad rendirá homenaje a su vida y obra en un evento conmemorativo en el que se presentará un documental sobre su aporte a la cultura y al arte local, al igual que un videoclip dirigido por él mismo. Siga leyendo: Katiuska reveló quién estaría detrás de su expulsión del Desafío Siglo XXI: “Abusó de mi confianza” Bloque de preguntas y respuestas