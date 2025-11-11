Quién era Jhon Freddy Martínez, el actor colombiano que falleció en trágico accidente de tránsito

El pasado 8 de noviembre se presentó un siniestro vial en el sector de Los Troncos, ubicado en Piedecuesta, Santander, el cual cobró la vida del actor y gestor cultural, Jhon Freddy Martínez. El reconocido artista bumangués se movilizaba en una motocicleta cuando chocó de frente con una camioneta al mediodía de este sábado.
Aunque Martínez fue llevado a la Clínica de Piedecuesta para atender las graves heridas producto del accidente, no resistió y murió pocos minutos después del traslado. Lo que mostraron las cámaras de seguridad de la zona es que el actor cruzó el semáforo en rojo y justo ahí fue que se encontró con el otro vehículo, el cual no logró evitar el impacto.
Las autoridades continúan investigando lo sucedido para esclarecer todos los detalles del siniestro.