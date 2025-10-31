¡Unos tesos! Conozca a los 7 colombianos entre los 35 innovadores más destacados de Latinoamérica, según el MIT

Cada año, la MIT Technology Review, la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts –una de las instituciones de educación superior más prestigiosas del mundo–, realiza un listado de los 35 innovadores menores de 35 años más destacados de Latinoamérica. Este año, siete de ellos son colombianos.
Le puede interesar: En Nariño crearon un robot que reconoce emociones en las aulas: irá al Mundial de Robótica en Singapur
Con esta selección, lo que busca el MIT es visibilizar a aquellos que están detrás de la innovación global y que están transformando sus comunidades por medio de la tecnología. Los innovadores colombianos que aparecen en este listado trabajan en frentes como la salud, la biotecnología, la educación y la inteligencia artificial.
Este reconocimiento se realiza en el marco de los Premios Innovators Under 35 LATAM 2025, que es considerada una de las distinciones más prestigiosas a nivel mundial para jóvenes que están transformando el futuro a través de la ciencia, la tecnología y el emprendimiento.