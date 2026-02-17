Video | Primera polémica de Jhon Jáder Durán en Rusia: en menos de cinco minutos se agarró a pelear con el rival en un amistoso

El esperado debut de Jhon Jáder Durán con el Zenit de San Petersburgo se vio empañado por un episodio de indisciplina que reavivó las críticas sobre su temperamento.

El delantero colombiano, que recién se unió al equipo ruso cedido por el Al-Nassr, fue titular en un encuentro amistoso de pretemporada frente al Krasnodar disputado en Dubái este martes 17 de febrero. Sin embargo, su participación futbolística pasó a un segundo plano cuando, antes de cumplirse el minuto cinco de juego, protagonizó una fuerte agresión contra un defensor rival.

La acción ocurrió tras un pase en profundidad en el que el defensor le ganó la posición al atacante antioqueño. En medio del forcejeo, Durán reaccionó de forma violenta: le propinó un golpe en la cabeza al adversario y posteriormente lo sujetó del cuello en una maniobra “de lucha libre”. Ante lo ocurrido, el árbitro detuvo las acciones de inmediato y optó por mostrarle una tarjeta amarilla al delantero.

Esta primera impresión del colombiano con su nuevo equipo en medio de la lupa que se le está poniendo a la carrera de Durán, quien ya está en su cuarto equipo en apenas trece meses.