Video | Primera polémica de Jhon Jáder Durán en Rusia: en menos de cinco minutos se agarró a pelear con el rival en un amistoso

El delantero antioqueño volvió a generar críticas por su temperamento dentro de la cancha, pues en menos de cinco minutos estuvo a punto de dejar a su equipo con 10 jugadores.

    Jhon Jáder Durán fue titular en el amistoso del Zenit ante el Krasnodar en Dúbai. Fotos: @Zenit y Captura de video.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
El esperado debut de Jhon Jáder Durán con el Zenit de San Petersburgo se vio empañado por un episodio de indisciplina que reavivó las críticas sobre su temperamento.

El delantero colombiano, que recién se unió al equipo ruso cedido por el Al-Nassr, fue titular en un encuentro amistoso de pretemporada frente al Krasnodar disputado en Dubái este martes 17 de febrero. Sin embargo, su participación futbolística pasó a un segundo plano cuando, antes de cumplirse el minuto cinco de juego, protagonizó una fuerte agresión contra un defensor rival.

Lea también: ¿Por qué Jhon Durán no ha logrado consolidarse tras salir de Inglaterra? Zenit será su tercer equipo en un año

La acción ocurrió tras un pase en profundidad en el que el defensor le ganó la posición al atacante antioqueño. En medio del forcejeo, Durán reaccionó de forma violenta: le propinó un golpe en la cabeza al adversario y posteriormente lo sujetó del cuello en una maniobra “de lucha libre”. Ante lo ocurrido, el árbitro detuvo las acciones de inmediato y optó por mostrarle una tarjeta amarilla al delantero.

Esta primera impresión del colombiano con su nuevo equipo en medio de la lupa que se le está poniendo a la carrera de Durán, quien ya está en su cuarto equipo en apenas trece meses.

Tras su paso por el Aston Villa, donde brilló en la Premier League y Champions League, el jugador tuvo un breve paso en el Al-Nassr de Arabia Saudita y el Fenerbahce de Turquía, de donde salió tras ser considerado un problema por su mal comportamiento.

Ahora, en el Zenit, Durán espera volver a estar en el radar del técnico Néstor Lorenzo y ser uno de los delanteros de la Selección Colombia en el Mundial 2026, donde ya disputa un puesto con jugadores como Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez, Rafael Santos Borré y Juan Camilo “Cucho” Hernández.

Jhon Jáder Durán no ha vuelto a vestir la camiseta de la Selección Colombia desde el 6 de junio de 2025 cuando jugó los 45 minutos del primer tiempo ante la Selección de Perú. Al final de ese encuentro que terminó 0-0 por las Eliminatorias, se rumoró que el delantero se habría peleado en el entretiempo con el seleccionador Lorenzo y en dicho conflicto habría tenido que intervenir el capitán, James Rodríguez.

Aunque nunca se comprobó si esos rumores eran ciertos, el país quedó sorprendido al enterarse al día siguiente de la salida del atacante antioqueño de la concentración de la Selección Colombia por molestias lumbares, esto previo al partido ante la Selección Argentina en Buenos Aires.

El delantero de 23 años salido de Envigado ha tenido un valor en el mercado de 40 millones de euros según Transfermarkt y en el invierno europeo del 2025 protagonizó una de las operaciones más costosas al ser comprado por el Al-Nassr por 77 millones de euros, sin embargo, debido a las dos cesiones que ha enfrentado en menos de un año, su valor ha decrecido a 32 millones de euros.

Siga leyendo: ¿Qué jugadores colombianos están en riesgo de perderse el Mundial 2026? De 50 opcionados, solo irán 26

