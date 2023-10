A medida que aumentan las opciones de alimentos sin gluten, puede resultar difícil decidir incluirlo o no en la alimentación.

El gluten es una proteína que se encuentra en cereales, como el trigo, la cebada y el centeno. En la enfermedad celiaca, la ingesta de gluten desencadena una reacción autoinmune que provoca daño celular en el intestino delgado.

Esto, a su vez, puede causar diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón, anemia y otros problemas, y derivar en complicaciones graves. De otro lado, está la intolerancia al gluten, que es más común y se compara con la intolerancia a los lácteos, la cebolla o el ajo.

“En la intolerancia al gluten no hay daño celular ni inflamación. Es más bien una sensibilidad. Si al consumir gluten se produce una reacción inmediata, como diarrea, es más probable que se trate de intolerancia al gluten y no de enfermedad celiaca, ya que, en la segunda, se trata de un proceso lento que no se suele sentir inmediatamente”, explica Sarmed Sami, gastroenterólogo de Clínica Mayo en Londres.