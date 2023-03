En Colombia se madruga mucho, pero ¿por qué no se produce tanto?

Hasta los dichos populares tienen su reverso. Al refrán “Al que madruga Dios lo ayuda” —cuyo autor se desconoce pero su antigüedad sí es un dato cierto al estar incluido de forma levemente distinta en las páginas de El Quijote y El Lazarillo de Tormes— se le contrapone “No por mucho madrugar amanece más temprano”. Más allá de los detalles historiográficos, lo cierto es que el debate sobre la ventaja o la inutilidad de madrugar se ha reavivado en el país tras la publicación en la cuenta de Twitter de World of Statistics de una lista en la que Colombia es el país que, en promedio, más pronto inicia sus jornadas, a las 6:31 de la mañana. Muy cerca aparecen Indonesia, 6:55, Japón y México, 7:09. No obstante, el punto de inflexión del asunto es que también se informó que la productividad de Colombia no está en los primeros lugares del mundo. En otras palabras, el país le daría la razón al segundo de los dichos. O podría darle un giro: “No por mucho madrugar se es más productivo”.

A mediados de febrero la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) publicó un informe en el que señala que México y Colombia son los países con mayor cantidad de horas laborales por semana de los miembros de la organización. En promedio un colombiano y un mexicano están en la lucha por el sustento 48 horas semanales, muy por encima de la cifra de cuarenta horas recomendada en 1935 por Organización Internacional del Trabajo. Frente a esto ya hay iniciativas legales para disminuir progresivamente el horario laboral y llegar en 2026 a las 42 horas por semana. Ya en junio de este año la jornada disminuye una hora.

Ese desbalance entre cantidad de trabajo y eficiencia podría deberse —según Rodrigo Mazo Zea, doctor en psicología y profesor de la UPB— a insuficiencia en las horas de sueño. “No es madrugar por madrugar. Es madrugar después de haber dormido lo suficiente. En Colombia madrugamos mucho y trasnochamos muchos”, dice. En ese orden de ideas, al no tener hábitos saludables de sueño los colombianos tienen menos energía para emprender las tareas que emprenden.