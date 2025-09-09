Mauro Echeverri correrá 12 horas seguidas en Medellín por la prevención del suicidio

Mauro Echeverri está convencido de que moverse puede salvar vidas. Por eso, este miércoles 10 de septiembre, en Medellín, correrá durante 12 horas seguidas en Ciudad del Río, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como un gesto simbólico en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Su propósito es claro: tender una mano a quienes sienten que están solos.
“Parce, aquí estoy yo. Usted se siente aburrido, ahogado, cansado, estresado, deprimido. Venga y corre conmigo así sea media horita. Y en uno o dos kilómetros que corramos, pues es mucho lo que podamos hablar”, invita el ultramaratonista en sus de sus redes sociales. Más allá del reto físico, el deportista quiere propiciar una conversación sobre salud mental.
La propuesta es sencilla, pero poderosa: cualquiera puede acercarse, trotar, caminar, dar un saludo o incluso solo compartir un poco de agua. “Si corriendo puedo darle una voz a esas personas que lo necesiten, lo voy a hacer con mucho cariño”, asegura.