Medellín celebró la alborada con ‘La Alborotada’, el evento que encendió el espíritu decembrino

La Ciudad de la Eterna Primavera recibió el mes más alegre del año de la mano de ‘La Alborotada’, un evento realizado en un lugar emblemático de Medellín, donde le pusieron picante y sabor a la fiesta decembrina.

  El evento, realizado en el barrio Perpetuo Socorro, en el centro de Medellín, estuvo acompañado por diferentes personalidades del talento local.
    El evento, realizado en el barrio Perpetuo Socorro, en el centro de Medellín, estuvo acompañado por diferentes personalidades del talento local. FOTO: Cortesía
  La bebida que revolucionó el evento fue Smirnoff Spicy Tamarindo.
    La bebida que revolucionó el evento fue Smirnoff Spicy Tamarindo. FOTO: Cortesía
  El evento estuvo acompañado de música en vivo con artistas locales.
    El evento estuvo acompañado de música en vivo con artistas locales. FOTO: Cortesía
El Colombiano
03 de diciembre de 2025
bookmark

Medellín dio la bienvenida a diciembre transformando una de sus tradiciones más arraigadas: la Alborada. Lo que originalmente nació como un encuentro familiar y barrial marcado por la pólvora y la música, se ha consolidado como un ritual cultural que pulsa al ritmo de toda la ciudad.

Este año, esa energía evolucionó con la llegada de un evento gratuito bautizado como ‘La Alborotada’, una celebración destinada a encender el espíritu paisa con un sabor más atrevido y picante de una nueva bebida.

La bebida que revolucionó el evento fue Smirnoff Spicy Tamarindo.
La bebida que revolucionó el evento fue Smirnoff Spicy Tamarindo. FOTO: Cortesía

Un nuevo fenómeno cultural con talento local en la calle

En la jerga de Medellín, según la marca, ser “alborotada” no evoca el caos, ya que describe un estado anímico, “ese punto perfecto entre la media copa y la alegría prendida,” siendo la expresión más genuina de que “la fiesta se puso buena”.

Smirnoff adoptó esta esencia y la elevó a un fenómeno cultural: “Si la Alborada nos prende, Smirnoff Spicy le sube el nivel. Si hay chispitas, con Spicy hay llamas; si hay música, con Spicy hay concierto; si hay chiva, con Spicy hay caravana”, detallaron.

La Alborotada fue concebida como una celebración abierta a todos, fusionando el ambiente de la calle, la tradición y una vibrante energía juvenil. Se convirtió en un crisol de la cultura paisa, pero con un sello más fresco y, por supuesto, más spicy.

El evento, realizado en alianza con la discoteca 50/50, tomó el barrio Perpetuo Socorro, cerrando la cuadra para que Medellín festejara “en la calle, en parche, entre amigos y con toda la autenticidad que hace únicas sus celebraciones.”

La noche fue escenario del talento local, con invitados que encarnan el espíritu vibrante de la ciudad, como Queen Juandy y Valentino. El lugar vibró con la música del Tropicombo, que aportó su “sonido tropical atrevido y sus fusiones rítmicas cargadas de picante salsero.”

También actuaron Afra One, Sonido Sincreto y Timeless, agrupaciones que “mezclan tradición, modernidad y calle para poner a bailar a toda la cuadra”.

El nuevo formato para acompañar los parches

Este nuevo formato está diseñado pensando en “esos parches decembrinos que se arman sin aviso, para las cuadras que se prenden solas y para la manera tan paisa de compartir entre todos”, detallaron. Esta edición busca estar “donde está la gente: en cada barrio, en cada parche, disponible en los D1 de todo el país”.

El evento estuvo acompañado de música en vivo con artistas locales.
El evento estuvo acompañado de música en vivo con artistas locales. FOTO: Cortesía

La Alborada no fue solo un inicio, fue una efervescente “Alborotada” que demostró que “diciembre no se empieza: se siente”, y que la tradición, lejos de soltarse, se mezcla con lo que la ciudad se atreve a ser.

Para la reconocida marca, todo esto fue “una fiesta gratuita, cercana y a la medida del espíritu que define a la capital antioqueña”.

