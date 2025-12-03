La desaprobación del gobierno Petro alcanzó el 52,7% y el 70% de los encuestados cree que “es malo o regular”, según encuesta de Bloomberg

La más reciente medición de AtlasIntel y Bloomberg muestra que el 52,7% de los encuestados califica como “malo” o “muy malo” el gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, un 17% de las personas que respondieron la medición, lo cataloga como “regular” y solo el 30,4% considera que su administración es “excelente” o “buena”.

El estudio contó con una muestra de 3.078 encuestados y la recolección de datos se llevó a cabo entre el 22 y el 27 de noviembre de este año.

Estos datos llegan tan solo tres meses antes de que se realicen las elecciones al Congreso y las consultas que definirán quiénes serán algunos de los candidatos presidenciales que se disputarán la Casa de Nariño. Justamente, varios de estos políticos aparecen en esta encuesta, en la que se mide si su imagen es positiva o negativa.

Es llamativo que la vicepresidenta Francia Márquez tenga el mayor porcentaje de negatividad con el 65%. Le sigue Gustavo Petro con un porcentaje del 62% y, en el tercer lugar, se encuentra Iván Cepeda con un 61% de percepción negativa.

Además, en la encuesta aparecen contendientes importantes de estas elecciones presidenciales como lo son Abelardo De La Espriella, quien tiene una imagen negativa del 51% y cuenta con un porcentaje de aprobación del 42%. Sergio Fajardo, por ejemplo, tiene un 40% de percepción positiva y un 42% de desaprobación; sin embargo, un 18% respondió que “no sabía” en cuál categoría ubicarlo.

En este enlace puede consultar la encuesta de AtlasIntel y Bloomberg.