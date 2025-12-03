“Fue una tragedia anunciada”: él era Gerson de Melo, el joven que murió tras meterse en el hábitat de una leona en Brasil

Una leona atacó mortalmente a un joven en un zoológico de Brasil ante los ojos de los visitantes, luego de que este escalara un muro de seis metros, superara las vallas de seguridad y descendiera de un árbol para ingresar al recinto, informaron las autoridades.
El joven, identificado como Gerson de Melo Machado, de 19 años, sufría de severos problemas de salud mental y soñaba con ser un domador de leones, según sus allegados.