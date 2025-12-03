“Fue una tragedia anunciada”: él era Gerson de Melo, el joven que murió tras meterse en el hábitat de una leona en Brasil

Una leona atacó mortalmente a un joven en un zoológico de Brasil ante los ojos de los visitantes, luego de que este escalara un muro de seis metros, superara las vallas de seguridad y descendiera de un árbol para ingresar al recinto, informaron las autoridades. Le puede interesar: Representantes del partido Demócrata de EE. UU. difunden fotos inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe El joven, identificado como Gerson de Melo Machado, de 19 años, sufría de severos problemas de salud mental y soñaba con ser un domador de leones, según sus allegados.

La consejera Verónica Oliveira conocía a Gerson desde hacía nueve años, acompañándolo en su proceso. FOTO: Cortesía, Parque Arruda Câmara

El gobierno municipal de la ciudad costera de João Pessoa, en el noreste de Brasil, indicó que Machado “invadió deliberadamente el recinto de la leona” en el Parque Zoobotánico Arruda Camara la mañana del domingo 30 de noviembre. “De manera rápida y sorprendente, él escaló un muro de más de seis metros de altura, superó las rejas de seguridad, accedió a uno de los árboles y entró al recinto”, señaló en un comunicado. Videos virales del ataque muestran a la leona acostada junto al vidrio que la separa de los visitantes. Cuando detecta al joven, va hacia el árbol, lo toma con sus dientes por una pierna y lo tira al suelo.

Luego se ven arbustos sacudiéndose y, por un instante, de nuevo la cabeza del chico antes de desaparecer de vista. “¡Lo agarró, lo agarró!”, “¡Dios mío!”, se escucha exclamar a un visitante. Fabio Fabres, jefe del instituto de medicina legal de João Pessoa, dijo a la AFP que Machado fue identificado por sus huellas digitales. La causa de la muerte fue “sangramiento por lesiones en los vasos del cuello”. El zoológico dijo en Instagram que el incidente fue “extremadamente triste” y que permanecería cerrado mientras continúan las investigaciones. La autoridad ambiental estatal inspeccionó las instalaciones este lunes.

Thiago Nery, veterinario del parque, defendió los estándares de seguridad del recinto y dijo que se trató de un incidente “completamente imprevisible”. El parque señaló que “la eutanasia nunca fue considerada” para la leona, que “no muestra comportamiento agresivo fuera del contexto del incidente”.

Para las autoridades, esta muerte fue “una tragedia anunciada”, ¿por qué?

El gobierno local afirmó que pudo tratarse de un “intento de suicidio” de Machado, según las investigaciones preliminares. La consejera de protección infantil, Verónica Oliveira, dijo en un video en Instagram que había acompañado a Machado durante ocho años, en los que “pasó por toda la atención institucional de esta ciudad”. La funcionaria sostuvo que la madre y los abuelos del joven sufrían de esquizofrenia. En otras entrevistas, Oliveira dijo que su expaciente soñaba con ser domador de leones.

El funeral de Gerson de Melo Machado, de 19 años, en Brasil. FOTO: AFP

En la semana previa al accidente, Machado “dijo que necesitaba ahorrar dinero, que quería ir a África”, contó a periodistas este lunes Icara Menezes, su prima. “Prácticamente, pasó la mitad de su vida en prisión”, se lamentó Menezes. “Nunca fue un chico malo, solo era un chico que necesitaba apoyo y nunca lo tuvo”, agregó. Edmilson Alves, director de una unidad penitenciaria en João Pessoa, dijo en un video de Instagram que desde joven Machado había estado 16 veces en centros de detención.