Adolescente reclutada se agarró a tiros con las disidencias de las Farc y escapó en el sur de Bolívar

Una valiente adolescente venezolana se enfrentó a tiros con sus reclutadores de las disidencias de las Farc, para escapar de su control en el departamento de Bolívar. El hecho fue reportado este miércoles por la Brigada 19 del Ejército Nacional, la cual recalcó que la muchacha fue reclutada cuando tenía 13 años de edad en la región del Catatumbo. Desde allí fue enviada posteriormente al sur de Bolívar, donde quedó bajo el yugo del frente 37 Martín Caballero, el cual está actualmente integrado al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la organización que dirige Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) y está en diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

El general José Perdomo Álvarez, comandante de la Brigada 19, explicó que los hechos ocurrieron en el municipio de Santa Rosa del Sur. “Esta organización al margen de la ley la tenía retenida y amenazada, porque pretendían atentar contra su vida. La menor, con el fin de protegerse, se fugó acompañada de su compañero sentimental y sostuvo un enfrentamiento con miembros del grupo residual. Durante el cruce de disparos, resultó herida en una de sus manos por un impacto de arma de fuego”, contó el oficial. La adolescente logró escapar lesionada y llegó hasta un centro de salud para que la atendieran. “Pero el proceso fue interrumpido, debido a que presuntos integrantes (de la disidencia) llegaron hasta allí a buscarla por órdenes de alias ‘Danilo’, cabecilla del frente 37. Estos individuos, utilizando sus redes de apoyo al terrorismo, intentaban frustrar su huida y atacarla nuevamente”, agregó Perdomo.