¡Dramático rescate! Patrullera salvó a pequeña que cayó en piscina de La Pintada

Lo que empezó como una jornada institucional en La Pintada, terminó en un breve, pero angustiante rescate en el que quedó demostrado el valor de una de las agentes de Policía.

Según trascendió la patrullera Stefanny Zapata, del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia, se encontraba realizando una actividad dirigida a la niñez y sus familias en un balneario de este municipio del Suroeste antioqueño, cuando cerca de las 3:00 p.m. de este miércoles 3 de diciembre, escuchó angustiosos llamados de auxilio procedentes de una piscina cercana.

Entre la algarabía del suceso, se logró identificar que una niña se encontraba dentro de una piscina tratando de flotar para no ahogarse.

En videos del suceso quedó grabado como al parecer la pequeña –que caminaba por el borde de la piscina de adultos– se habría tropezado cayendo a las profundas aguas.

También se observa como –pese a que en el recinto había varios adultos– nadie más reaccionó para atender a la menor de edad.

Lea también: Alias ‘Cinco’, uno de los cabecillas de las Disidencias más buscados en Antioquia, fue abatido en Angostura

De inmediato, la patrullera Zapata corrió hasta la piscina donde se encontraba la menor de edad, retiró su cinturón multipropósito y se lanzó al agua para asistir a la menor.